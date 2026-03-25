Hosszabb nyitvatartásról döntöttek az egyik határátkelőnél

Az ünnepi időszakban, péntektől április 12-ig hétvégente meghosszabbított nyitvatartással fogadja az utazókat a bácsalmási közúti határátkelőhely - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Bácsalmás-Bajmok határátkelőhely március 27-29-én, április 3-5-én, április 10-én és 11-én naponta 7 órától és 24 óráig tart nyitva. A határátkelő április 12-én 6 órától 21 óráig üzemel.

A Bácsszentgyörgy-Rastina közúti határátkelőhely április 12-én szintén 6 órától 21 óráig lesz nyitva.

A két határátkelőhely a hét többi napjain a korábbi működési rendje szerint, 7 órától 19 óráig üzemel.

Bács-Kiskun vármegyében a többi határátkelőhely - a hercegszántói és a tompai - a már megszokott rendben, folyamatosan működik.

A külföldre utazók a határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap határinfó oldalán tájékozódhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images