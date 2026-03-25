Jelentősen csökkent tavaly a Federal Reserve vesztesége

A javulás elsősorban a kamatkiadások drasztikus csökkenésének köszönhető:
a jegybank 2025-ben 12,1 milliárd dollárt fizetett ki kamatként a pénzintézeteknek, szemben a 2024-es 68 milliárd dollárral.
A 2024 szeptemberében megkezdett kamatcsökkentési ciklus az irányadó kamatot az 5,25–5,5 százalékos csúcsról a jelenlegi 3,5–3,75 százalékos sávba vitte le, ami érdemben mérsékelte a Fed kiadásait.
A veszteségek gyökere a koronavírus-járvány idején folytatott monetáris politikára nyúlik vissza. A Fed ekkor nagyszabású kötvényvásárlásokba kezdett, miközben az irányadó kamat gyakorlatilag a nullához közelített. Amikor 2022-ben az infláció megfékezésére agresszív kamatemelésekbe fogott, a pénzügyi intézményeknek kifizetett kamatok meghaladták a kötvényportfólióból és a pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételeket. A jegybank utoljára 2022-ben zárt nyereséggel, amikor 76 milliárd dollárt utalt át az amerikai Pénzügyminisztériumnak.
A Fed úgynevezett halasztott eszközként tartja nyilván a felhalmozódott veszteséget, amelynek jelenlegi állománya 245 milliárd dollár. Ennek ledolgozásáig a jegybank nem utalhat vissza nyereséget a költségvetésbe. Az utóbbi hónapok tendenciái arra utalnak, hogy a Fed visszatért a nyereséges működéshez, bár ez egyelőre csak szerény mértékű. Az elemzők szerint évekbe telik, mire a halasztott eszközt teljes egészében kivezetheti a mérlegéből.
A veszteségek politikai feszültségeket is szítottak: a kongresszusban felmerült a Fed kamatszabályozási eszköztárának átalakítása annak érdekében, hogy csökkentsék a pénzintézeteknek fizetett kamatokat. A piaci kockázatokra figyelmeztető szakértői vélemények nyomán azonban ez a kezdeményezés végül lekerült a napirendről. Emellett a washingtoni központ felújításának költségtúllépése is konfliktust okozott a Trump-kormányzattal. Ennek az ügynek a kapcsán az amerikai Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi vizsgálatot indított.
A Fed jövőbeli működési kereteit ugyanakkor érdemben befolyásolhatja Kevin Warsh kinevezése, aki Donald Trump elnök jelöltje a május végén távozó Jerome Powell helyére. Warsh korábban a jóval kisebb mérlegfőösszeg fenntartása mellett érvelt. A jegybankon belül is vannak olyanok, akik szerint szabályozási változtatásokkal csökkenthető lenne a pénzügyi intézmények likviditási igénye. Ez a lépés pedig lehetővé tenné a Fed piaci jelenlétének érdemi mérséklését.
Forrás: Reuters
Amerika elhúzódó konfliktusa hozhatja el a legerősebb rivális nagy pillanatát: hamarosan háború pattanhat ki
Egyre feszültebb a helyzet.
Itt a figyelmeztetés: súlyos árat fizethet az építőanyagokért, aki nem lép még márciusban – lássuk a nagymértékű drágulás részleteit
Egyelőre nem minden szereplő tapasztalja az áremelkedést, de ez csak átmeneti állapot.
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
Reagált Donald Trump békejavaslatára az iszlamista rezsim – Finoman szólva sem lelkes Irán
Lassan egy hónapja tart a háború.
„Magyarországon igenis lakhatási válság van, hiába tagadja bárki"
Az ÉVOSZ építőipari konferenciája a Construmán.
Kiszivárgott: zárt ajtók mögött így követi Donald Trump a háborús eseményeket – Vannak, akik nem elégedettek
Nem kap meg minden szükséges információt az elnök?
Feladta a leckét az édességgyártóknak a kakaó áringadozása
Kockázatkezelésben a cégek.
A kormány bevezette a "tolerálható adósságot" - Van, aki már kongatja a vészharangot
Mi lesz a beszállítókka?
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.