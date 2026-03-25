Jelentősen csökkent tavaly a Federal Reserve vesztesége

A Fed tavaly jelentősen csökkentette a veszteségét: a szerdán közzétett, auditált pénzügyi kimutatásból kiderül, hogy a 2024-es 77,5 milliárd dolláros mínusz után 2025-ben már csak 19,6 milliárd dolláros teljes átfogó veszteséget könyvelt el az amerikai jegybank – számolt be a Reuters.

A javulás elsősorban a kamatkiadások drasztikus csökkenésének köszönhető:

a jegybank 2025-ben 12,1 milliárd dollárt fizetett ki kamatként a pénzintézeteknek, szemben a 2024-es 68 milliárd dollárral.

A 2024 szeptemberében megkezdett kamatcsökkentési ciklus az irányadó kamatot az 5,25–5,5 százalékos csúcsról a jelenlegi 3,5–3,75 százalékos sávba vitte le, ami érdemben mérsékelte a Fed kiadásait.

A veszteségek gyökere a koronavírus-járvány idején folytatott monetáris politikára nyúlik vissza. A Fed ekkor nagyszabású kötvényvásárlásokba kezdett, miközben az irányadó kamat gyakorlatilag a nullához közelített. Amikor 2022-ben az infláció megfékezésére agresszív kamatemelésekbe fogott, a pénzügyi intézményeknek kifizetett kamatok meghaladták a kötvényportfólióból és a pénzügyi szolgáltatásokból származó bevételeket. A jegybank utoljára 2022-ben zárt nyereséggel, amikor 76 milliárd dollárt utalt át az amerikai Pénzügyminisztériumnak.

A Fed úgynevezett halasztott eszközként tartja nyilván a felhalmozódott veszteséget, amelynek jelenlegi állománya 245 milliárd dollár. Ennek ledolgozásáig a jegybank nem utalhat vissza nyereséget a költségvetésbe. Az utóbbi hónapok tendenciái arra utalnak, hogy a Fed visszatért a nyereséges működéshez, bár ez egyelőre csak szerény mértékű. Az elemzők szerint évekbe telik, mire a halasztott eszközt teljes egészében kivezetheti a mérlegéből.

A veszteségek politikai feszültségeket is szítottak: a kongresszusban felmerült a Fed kamatszabályozási eszköztárának átalakítása annak érdekében, hogy csökkentsék a pénzintézeteknek fizetett kamatokat. A piaci kockázatokra figyelmeztető szakértői vélemények nyomán azonban ez a kezdeményezés végül lekerült a napirendről. Emellett a washingtoni központ felújításának költségtúllépése is konfliktust okozott a Trump-kormányzattal. Ennek az ügynek a kapcsán az amerikai Igazságügyi Minisztérium büntetőjogi vizsgálatot indított.

A Fed jövőbeli működési kereteit ugyanakkor érdemben befolyásolhatja Kevin Warsh kinevezése, aki Donald Trump elnök jelöltje a május végén távozó Jerome Powell helyére. Warsh korábban a jóval kisebb mérlegfőösszeg fenntartása mellett érvelt. A jegybankon belül is vannak olyanok, akik szerint szabályozási változtatásokkal csökkenthető lenne a pénzügyi intézmények likviditási igénye. Ez a lépés pedig lehetővé tenné a Fed piaci jelenlétének érdemi mérséklését.

Forrás: Reuters

