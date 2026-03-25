Kemény válasz érkezett Ukrajnából Orbán Viktor bejelentésére: Magyarország fizetné meg a gázblokád kegyetlen árát

A lap tudósítása szerint a szóvivő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy

a magyar határon keresztül jelenleg zavartalanul zajlik a földgáz importja. Amennyiben azonban Orbán Viktor miniszterelnök úgy dönt, hogy leállítja ezt az útvonalat, annak következményeit mindenekelőtt Magyarország fogja viselni.

Tavaly ugyanis a magyar fél több mint egymilliárd dollár bevételre tett szert az Ukrajnába irányuló gázszállításokhoz kapcsolódó tranzit- és exportműveletekből.

„Ennek egyetlen következménye az lesz, hogy a magyar gazdaság elesik több mint egymilliárd dollártól. Orbán egyszerűen kiveszi ezt a pénzt a magyarok zsebéből. De ez az ő dolga, ha ezt akarja tenni” – fogalmazott Tihij.

Az ukrán diplomata szerint Kijev kellően diverzifikált ellátási rendszert épített ki. Ez lehetővé teszi, hogy Ukrajna több európai irányból is tudjon földgázt importálni. Éppen ezért egy szomszédos ország politikai indíttatású lépései nem jelentenek kritikus fenyegetést az ukrán energiaellátásra nézve.

Ukrajna – Magyarországgal ellentétben – diverzifikált ország. Nem függünk attól, hogy egy szomszédos ország miniszterelnöke a választási kampánya keretében politikai okokból mit akar

– tette hozzá a szóvivő.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök szerda délelőtt jelentette be, hogy Magyarország mindaddig nem folytatja az Ukrajna felé irányuló gázexportot, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra az orosz kőolaj tranzitja.

Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaprogramjainak igazgatója szerint azonban a magyar blokád nem képes kritikus hatást gyakorolni az ukrán energiarendszerre. Magyarország ugyanis nem fő beszállító, csupán az egyik tranzitútvonal.

