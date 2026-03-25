Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük

A kutatók a világjárvány alatt felhalmozódott, példátlanul gazdag genomszekvenálási adatbázist használták fel. Ennek segítségével vizsgálták meg, hogy a tüskefehérje szerkezeti korlátai milyen szerepet játszottak a SARS-CoV-2 evolúciójában. Különféle számítógépes módszerekkel elemezték a strukturális kényszereket. Emellett nyomon követték, hogyan alakultak ezek a különböző variánsok megjelenésével.

A vírus evolúciója több elkülöníthető szakaszra osztható

A 2020 végéig tartó kezdeti, semleges diverzifikációs időszakot követően jelentek meg a több mutációt hordozó variánsok. A WHO által aggodalomra okot adó variánsként besorolt törzseknél fokozott fertőzőképességet vagy az immunválasz kikerülését feltételezték. A kutatók ennek ellenére sem találtak bizonyítékot arra, hogy a tüskefehérje strukturális korlátai érdemben megváltoztak volna.

A korábbi feltételezésekkel ellentétben a variánsok nem azért jelentek meg, mert a vírus új, korábban elérhetetlen mutációs útvonalakat nyitott meg magának.

A sikeres variánsok ehelyett a már meglévő, szerkezetileg lehetséges mutációk új kombinációiból születtek.

A folyamatban a funkcionális genetikai kölcsönhatások játszottak kulcsszerepet. A vírus evolúcióját eközben mindvégig szorosan korlátozta a tüskefehérje stabilitásának megőrzése.

"Kutatásunk a SARS-CoV-2 evolúciós dinamikáját vizsgálta az emberi populációba való átlépést követő időszakban. Azt találtuk, hogy a tüskefehérjére ható erős kényszerek behatárolták, milyen mutációk jöhettek létre" – mondta James Herzig, a tanulmány első szerzője. Hozzátette, hogy az eredmények segíthetnek megérteni más koronavírusok viselkedését a zoonotikus átugrás során, és hozzájárulhatnak a jövőbeli vakcinák, valamint vírusellenes gyógyszerek fejlesztéséhez.

