  • Megjelenítés
Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük
Gazdaság

Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük

Portfolio
A SARS-CoV-2 vírus a 2019-es megjelenése óta gyors evolúción ment keresztül. Egy friss kutatás szerint azonban a változások végig szűk genetikai keretek között maradtak. A Genome Biology and Evolution folyóiratban megjelent tanulmány arra jutott, hogy a vírus tüskefehérjéjének strukturális korlátai érdemben nem változtak a pandémia során - jelentette a phys.org.

A kutatók a világjárvány alatt felhalmozódott, példátlanul gazdag genomszekvenálási adatbázist használták fel. Ennek segítségével vizsgálták meg, hogy a tüskefehérje szerkezeti korlátai milyen szerepet játszottak a SARS-CoV-2 evolúciójában. Különféle számítógépes módszerekkel elemezték a strukturális kényszereket. Emellett nyomon követték, hogyan alakultak ezek a különböző variánsok megjelenésével.

A vírus evolúciója több elkülöníthető szakaszra osztható

A 2020 végéig tartó kezdeti, semleges diverzifikációs időszakot követően jelentek meg a több mutációt hordozó variánsok. A WHO által aggodalomra okot adó variánsként besorolt törzseknél fokozott fertőzőképességet vagy az immunválasz kikerülését feltételezték. A kutatók ennek ellenére sem találtak bizonyítékot arra, hogy a tüskefehérje strukturális korlátai érdemben megváltoztak volna.

A korábbi feltételezésekkel ellentétben a variánsok nem azért jelentek meg, mert a vírus új, korábban elérhetetlen mutációs útvonalakat nyitott meg magának.

A sikeres variánsok ehelyett a már meglévő, szerkezetileg lehetséges mutációk új kombinációiból születtek.

Még több Gazdaság

A folyamatban a funkcionális genetikai kölcsönhatások játszottak kulcsszerepet. A vírus evolúcióját eközben mindvégig szorosan korlátozta a tüskefehérje stabilitásának megőrzése.

"Kutatásunk a SARS-CoV-2 evolúciós dinamikáját vizsgálta az emberi populációba való átlépést követő időszakban. Azt találtuk, hogy a tüskefehérjére ható erős kényszerek behatárolták, milyen mutációk jöhettek létre" – mondta James Herzig, a tanulmány első szerzője. Hozzátette, hogy az eredmények segíthetnek megérteni más koronavírusok viselkedését a zoonotikus átugrás során, és hozzájárulhatnak a jövőbeli vakcinák, valamint vírusellenes gyógyszerek fejlesztéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility