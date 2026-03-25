Kiderült, mennyire súlyos az üzemanyagellátás helyzete Magyarország szomszédjában

Andrej Plenković miniszterelnök szerint

Horvátország felkészülten reagál a globális energiapiac zavaraira, és az ország üzemanyag-ellátása zavartalanul biztosított.

A miniszterelnök az A sada Vlada című műsorban beszélt a közel-keleti fegyveres konfliktus éleződéséről. Kiemelte, hogy az Izraelt, az Egyesült Államokat és Iránt érintő feszültség az olajárakat hordónként mintegy 70 dollárról gyorsan 100 dollár közelébe, átmenetileg pedig még annál is magasabbra lökte. Ez a drágulás elkerülhetetlenül hat a globális üzemanyagárakra, Horvátország azonban felkészült a negatív hatások tompítására.

A kormány bemutatta a tizedik, 450 millió euró értékű gazdaságvédelmi csomagját. Az intézkedések elsősorban az üzemanyag és a PB-gáz drágulását hivatottak korlátozni. Emellett célzott segítséget nyújtanak a leginkább érintett ágazatoknak: a mezőgazdaság 20 millió, a halászati szektor pedig 8 millió eurós támogatásban részesül. A védendő energiafogyasztóknak nyújtott segítség szintén folytatódik.

A legfontosabb energiahordozókra vonatkozó árszabályozás hat hónapon át, egészen október 1-jéig marad érvényben. Az indoklás szerint ez megfelelő kiszámíthatóságot biztosít a háztartások és a vállalkozások számára egyaránt. Az ármérséklésből fakadó terheket megosztják: a költségeket részben az állam a jövedéki adó csökkentésével, részben pedig a forgalmazók fedezik.

Plenković hangsúlyozta, hogy Horvátország stratégiai infrastruktúrája – a kőolajterminál, a finomító és az LNG-terminál – együttesen garantálja az ország energiabiztonságát a globális ellátási zavarok idején. Hozzátette: a kormány folyamatosan egyeztet a forgalmazókkal a stabil ellátás és a megfizethető üzemanyagárak fenntartása érdekében. A miniszterelnök egyúttal nyugalomra intette a lakosságot, és arra kérte az embereket, hogy kerüljék a pánikszerű tankolást.

