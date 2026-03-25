Kiderült, mikor kerülhet bajba Magyarország olajellátása

Bár a hét elején az enyhülő amerikai-iráni retorika hatására kissé csökkent a kőolaj világpiaci ára, a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője szerint nem valószínű, hogy a jegyzésárak a korábban megszokott 60-70 dolláros sávba mérséklődnek.

A szakértő rámutatott:

a jelenlegi geopolitikai feszültségek egyetlen igazi nyertese Oroszország,

hiszen a világpiaci drágulás az orosz kőolaj árát is magával húzta. A múlt héten az is előfordult, hogy az orosz nyersanyagot drágábban jegyezték, mint a Brentet. A bizonytalanságok, a kockázatok növekedése és a Hormuzi-szoros esetleges lezárása új helyzetet teremthet: ebben a szituációban a nyugati piacok rákényszerülhetnek az orosz kőolaj használatára, ez a folyamat akár az Oroszországgal szembeni szankciók feloldásához is vezethet, véli a szakember.

Magyarországon eközben folyamatosan nő a különbség a hatósági és a piaci árak között. A 95-ös benzin esetében ez a differencia már literenként 91 forint, míg a gázolajnál eléri a 153 forintot. Hangsúlyozza Bujdos:

A hazai ellátásbiztonság ugyanakkor nem forog veszélyben, a stratégiai kőolajkészletek nagyjából két-két és fél hónapra elegendőek.

Ezt a mennyiséget az Adria-vezetéken, a horvátországi Omišalj kikötője felől érkező szállítmányok egészítik ki, amelyek további másfél-két heti fogyasztást fedeznek.

A környező országok üzemanyagpiacán vegyes kép rajzolódik ki: Szlovákiában még 600 forint alatti átlagárakkal is lehet találkozni, Horvátországban a magyarországihoz hasonló, központilag meghatározott hatósági árak vannak érvényben. Ezzel szemben Romániában és Ausztriában nincs ársapka, így ott drágább a tankolás. Szlovéniában ugyan a hazainál is olcsóbb az üzemanyag, de az alacsony árak miatt megnövekedett kereslet következtében már korlátozni kellett az ellátást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images