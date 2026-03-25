Kimondták a legrosszabbat: megbocsáthatatlan árulással vádolják Trumpot a felbukkant titkos térkép miatt
Frissen nyilvánosságra került dokumentumok vetnek új megvilágítást a Donald Trump elleni, végül ejtett minősített iratokkal való visszaélési gyanú miatt korábban indított ügyre. Az FBI egy 2023-as feljegyzése szerint a volt elnök által megőrzött titkos dokumentumok az "üzleti érdekeihez kapcsolódtak". Az iratok egy része ráadásul annyira érzékeny volt, hogy az egész amerikai kormányzatban mindössze hatan férhettek hozzájuk – számolt be a Reuters.

Az iratokat az amerikai igazságügyi minisztérium adta át a képviselőház republikánus vezetésű igazságügyi bizottságának. Ez a testület vizsgálja jelenleg Jack Smith volt különleges ügyész Trump elleni nyomozásait. Jamie Raskin, a bizottság rangidős demokrata tagja levélben fordult Pam Bondi igazságügyi miniszterhez, amelyben részletezte az újonnan megismert információkat.

Raskin szerint a dokumentumok között olyan iratok is szerepeltek, amelyeket már Trump hivatali ideje után hoztak létre.

Ezeket a minősített anyagokkal összekeverve tárolták, majd Egy doboznyi dokumentumot beszkenneltek ebből, amit egy munkatárs laptopján tároltak közel két évig őrzés nélkül. Később ezeket egy felhőszolgáltatásba is feltöltötték, ami további komoly biztonsági aggályokat vet fel.

Az újonnan nyilvánosságra hozott információk szerint Trump 2022 júniusában minősített dokumentumokat vitt magával egy repülőúton a New Jersey-ben található golfklubjába.

Útközben egy titkosított térképet mutatott Susie Wilesnek, akkori kampányfőnökének – aki jelenleg a Fehér Ház kabinetfőnöke –, valamint feltehetően másoknak is.

Raskin levelében külön kitért Trump közel-keleti üzleti kapcsolataira. Megemlítette a szaúdi hátterű LIV Golf szervezettel és a Dar Al Arkan szaúdi ingatlanfejlesztővel való együttműködést, különös tekintettel az Irán elleni háborúra vonatkozó iratokra. A képviselő úgy fogalmazott:

ha a szóban forgó térkép a közel-keleti amerikai katonai jelenléthez kapcsolódott, és azt bármilyen külföldi tisztviselőnek megmutatták, az megbocsáthatatlan árulás lenne.

Az igazságügyi minisztérium az X közösségi platformon reagált a vádakra, amelyben Raskint Trump iránti gyűlölettel vádolták meg, levelét pedig „olcsó politikai trükknek” nevezték. A tárca egyúttal cáfolta, hogy az iratok átadása bármilyen bírósági végzést sértett volna. A Fehér Ház szóvivője szintén így minősítette a demokrata képviselő megkeresését, hozzátéve:

Az elnök nem követett el semmi törvénysértőt.

Az ügyben eredetileg Jack Smith különleges ügyész emelt vádat Trump ellen, amelyek között szerepelt az amerikai nukleáris programot is érintő nemzetbiztonsági dokumentumok jogellenes tárolása, valamint a hatósági eljárás akadályozása is. A vádat 2024-ben Aileen Cannon szövetségi bíró – akit még Trump nevezett ki 2020-ban – ejtette, arra hivatkozva, hogy Smith kinevezése szabálytalan volt. Raskin most azt kérte az igazságügyi minisztériumtól, hogy március 31-ig azonosítsák a 2022. júniusi repülőút utasait, és szolgáltassanak további információkat az érintett dokumentumokról.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: White House photo by Molly Riley

