Kiszámolták a vészforgatókönyvet, sötét hónapok várnak Európára

Az amerikai-iráni tárgyalások ellentmondásossága, valamint a hírek ellenére folytatódó légicsapások arra utalnak, hogy nincs még a láthatáron a közel-keleti háború lecsillapodása. A konfliktus miatt tartósan magasan ragadt energiaárak egyre mélyebb válsággal fenyegetik Európát, melynek legújabb bizonyítékát az Európai Központi Bank (EKB) friss növekedési és inflációs előrejelzései adták. A jegybank már konzervatívabb becslésében is nagyot gyorsuló inflációt, valamint érezhetően lassuló gazdasági növekedést jósol 2026-ra, az extrémebb forgatókönyvek alapján azonban akár 2022 szelleme is megelevenedhet.

Negyedik hete zajlik a közel-keleti háború, a világ pedig eközben egyre súlyosabb energiaválsággal néz szembe. A gazdasági szereplők már most gyorsan emelkedő üzemanyagárakkal néznek szembe, az élelmiszerárakban, a tartós fogyasztási cikkekben és a bérekben megjelenő közvetett hatások pedig még jócskán előttünk vannak.

A piacok és az emberek fejében még élénken élnek 2022 emlékei, amikor az orosz-ukrán háború kitörését követő energiaválság 10 százalék fölé lökte az euróövezet inflációját és stagnálásközeli állapotot idézett elő a gazdaságban.

A nyilvánvaló párhuzam miatt most mindenki azt találgatja, hogy vajon milyen növekedési és inflációs következményekkel járhat a mostani energiaválság, amiben az egyik legnagyobb támpontot a monetáris politikáért - azaz a krízisre való legfőbb reakciós eszközért - felelős jegybankok előrejelzései adhatják.

Éppen ezért az EKB március 19-i kamatdöntő ülése nemcsak az energiaválságra adott első hivatalos monetáris politikai reakció miatt volt fontos, hanem azért is, mert az EKB ezzel együtt frissítette az eurózónára vonatkozó inflációs és GDP-előrejelzését. Ez azért fontos esemény, mert korábban nem álltak rendelkezésre hivatalos gazdaságpolitikai becslések a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásairól.

Az EKB alapforgatókönyve szerint az eurózónában idén a 2025 decemberben várt 1,2 százalékhoz képest már csak 0,9 százalékos bővülés várható, míg az idei átlagos infláció a 3 hónapja előrejelzett 2,1 százalék helyett 2,6 százalék lehet.

Bár az alapforgatókönyvben is jól látszik a Hormuzi-szoros és a közel-keleti energiatermelő létesítmények lezárása miatt kibontakozó energiaválság növekedést lassító és inflációt gyorsító hatása, a konfliktus elhúzódása esetén a valós hatások ennél jóval nagyobbak lehetnek. Alapforgatókönyvet érintő előrejelzésében ugyanis az euróövezet jegybankja viszonylag konzervatív külső feltevésekből indult ki (ezek főleg a Hormuzi-szoros lezárására és az energiaárak várható alakulására vonatkoztak), amelyek a konfliktus elhúzódása esetén könnyen meghaladottá válhatnak.

Éppen ezért az EKB stábja a március 11-i viszonyokat tükröző alapforgatókönyv mellett

kidolgozott két, tartósan magasabb energiaárakat és tartósabb ellátási kiesést feltételező forgatókönyvet is.

200 dollár fölé kúszó olajárak és 100 euró feletti gázárak ágyazhatnak meg az újabb európai válságnak

A kedvezőtlen (adverse) hatásokkal számoló forgatókönyv limitált ellátási kieséssel, bizonytalansággal és ebből fakadóan inflációs hatásokkal számol, míg a súlyos (severe) forgatókönyv a közel-keleti infrastruktúrát ért további károkat, tartós ellátási kiesést, illetve lassan normalizálódó világgazdaságot valószínűsít.

Az előrejelzések feltételrendszerét az alábbi táblázat foglalja össze:

Az EKB március 19-i szcenárióelemzésének feltételrendszere az iráni háború gazdasági hatásaival kapcsolatban Alapforgatókönyv Kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv Súlyos (severe) forgatókönyv Energiaellátási zavarok tartóssága Nincs explicit feltételezés. Az akut ellátási problémák 2026. 3. negyedévéig kitartanak, az energiainfrastruktúra nem szenved több kárt. Az akut ellátási problémák 2026. 4. negyedévéig fennállnak, az energiainfrastruktúra további súlyos károkat szenved. Energiaárak várható alakulása Az utolsó, március 11-i feltételezések alapján. 2026. 2. negyedévében átlagosan 40 százalékos csökkenés a Hormuzi-szoros forgalmában, gyors normalizáció 2026. 4. negyedévtől. 2026. 2. negyedévében átlagosan 60 százalékos csökkenés a Hormuzi-szoros forgalmában, lassú normalizáció 2027. 1. negyedévétől. Bizonytalansági szint A megfigyelt VIX-index alapján (+4,4 pont a február 28. - március 11. időszak alapján) 10 pontos növekedés a VIX-indexben 2026. 3. negyedévig, utána gyors normalizáció. 14 pontos növekedés a VIX-indexben, amely 2027 végéig jelentősen magasabb marad a 2025. 4. negyedévében látott értéknél. Közvetett és másodkörös hatások Korlátozott felfelé módosítás az energiasokk standard érzékenységi paramétereihez képest. Skálázott érzékenységi mutatók a standard és a 2022-ben tapasztalt adatok között. Skálázott érzékenységi mutatók a standard és a 2022-ben tapasztalt adatok között, a "Kedvezőtlen (adverse)" forgatókönyvnél erőteljesebb hatással. Fiskális és monetáris politikai reakció A várható kamatszint a legutolsó technikai feltételezéseket (március 11.) követi. Az alapforgatókönyvvel megegyezően. Az alapforgatókönyvvel megegyezően. Forrás: EKB, Portfolio

A technikai feltevések alapján az EKB előrejelző stábja forgatókönyvenként meghatározta az energiaárak várható alakulását, amely az inflációs hatások egyik legfontosabb bemeneti adata.

A kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv nagyjából a jelenlegi szinten tetőző olaj-, valamint 90 euró/MWh-ig emelkedő gázárakat feltételez, míg a súlyos (severe) forgatókönyv a 150 dollárt megközelítő olaj- és a tartósan 100 euró/MWh felett maradó gázárakkal számol.

Az olajár-forgatókönyveket Caldara et al. (2019) tanulmánya, míg a gázár-forgatókönyveket Albrizio et al. (2023) tanulmánya alapján állította össze az EKB stábja. Az alapforgatókönyv előrejelzését a kék, a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv előrejelzését a sárga, míg a súlyos (severe) forgatókönyv előrejelzését a piros vonal mutatja. A 95. és 75. percentilis (sötét, illetve világos szürkével jelölve) a 2026. március 11-i olaj- és gázárakra vonatkozó, opciókból származtatott semleges sűrűségekre utal. Forrás: ECB Staff Projections 2026.

Az EKB helyzetértékelése szerint az energiasokk tartóssága a pénzügyi piacokon is súlyos következményekkel járna, amely a piaci bizonytalanságban (volatilitás) is megmutatkozik. Az alapforgatókönyv a 2025 végén látottnál 4,4 ponttal magasabb VIX-index érték mellett készült, míg a kedvezőtlen, valamint a súlyos forgatókönyvek esetén ezek az értékek +10, illetve +14 pontok voltak. Utóbbi forgatókönyv megvalósulása esetén az EKB stábja 30-35 bázisponttal emelkedő vállalati kötvényhozamokat és átlagosan 6 százalékos részvénypiaci esést valószínűsít.

6,3 százalékos inflációt és a korábban várthoz képest feleolyan lassú növekedést hozhat az energiaválság

Az alábbi ábra alapján mindenki számára egyértelművé válik, hogy mekkora a jelenlegi energiaválság tétje: egy relatíve gyorsan normalizálódó krízis (kedvezőtlen, adverse forgatókönyv) esetén is érezhető - 0,3 százalékpontos - növekedési lassulás, valamint közel 1 százalékkal gyorsuló infláció várható, a súlyos (severe) forgatókönyv megvalósulása esetén azonban az eurózóna 2026-os növekedésének fele, valamint 2027-es bővülésének harmada is odalehet.

A szimulációkat az ECB-BASE modell alkalmazásával hajtotta végre a jegybank stábja, melyben a modellrendszer többi eleme endogén módon reagál az eltérő kiindulási feltételezésekre. A szimulációk minden éves bontásban először a kedvezőtlen (adverse), majd a súlyos (severe) forgatókönyv esetén mutatják az alapforgatókönyvhöz viszonyított növekedési- és inflációs eltérést. Az ábra az energiaárak közvetlen hatását sárga, a nemzetközi átgyűrűző hatásokat kék, míg a bizonytalansági hatást piros színnel jelöli. Forrás: ECB Staff Projections 2026.

Mit is jelent ez abszolút mértékben?

Ha az abszolút számokat vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv esetén egy negyedéves zsugorodás vár az eurózónára, míg a súlyos (severe) forgatókönyv esetén

a technikai recesszió (azaz két egymást követő negyedéves zsugorodás) sem kerülhető el.

Az EKB értékelése szerint a reálgazdasági oldalon a magasabb energiaárak erősebb begyűrűzése kezdetben nagyobb GDP-visszaesést okoz. A magasabb energia- és élelmiszerárak ugyanis csökkentik a háztartások reáljövedelmét, és részben a növekvő munkanélküliségen keresztül visszafogják majd a fogyasztást.

A későbbi években viszont az erőteljesebb bérnövekedés némileg már támogatja a háztartások jövedelmét és fogyasztását, mérsékelve ezzel a negatív GDP-hatásokat. Emellett a magasabb inflációs várakozások csökkentik a reálkamatokat, ami akár a beruházásokat is élénkítheti.

Az EKB negyedéves GDP-növekedésre és munkanélküliségre vonatkozó előrejelzései az alapforgatókönyv (kékkel), a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv (sárga) és a súlyos (severe) forgatókönyv (pirossal) feltételezései alapján. Forrás: ECB Staff Projections 2026.

A várható inflációra vonatkozó előrejelzések a GDP-nél erőteljesebb és koncentráltabb hatást vetítenek előre: a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyvhöz közeli pálya esetén 4 százalékra gyorsuló bérdinamika és 2026 év végén 4,2 százalék körül tetőző áremelkedés várható, míg a súlyos (severe) forgatókönyv esetén egészen 6,3 százalékig gyorsulhat fel az áremelkedés, amely a 2027 eleji tetőpontot követően csak a 2028-as előrejelzési horizont végére térne vissza a 2 százalékos árstabilitási szintre.

Az EKB inflációs és maginflációs előrejelzése az alapforgatókönyv (kékkel), a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv (sárga) és a súlyos (severe) forgatókönyv (pirossal) feltételezései alapján. Forrás: ECB Staff Projections 2026.

Az EKB inflációs energiakomponensre vonatkozó, valamint a bérdinamikára vonatkozó előrejelzése az alapforgatókönyv (kékkel), a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv (sárga) és a súlyos (severe) forgatókönyv (pirossal) feltételezései alapján. Forrás: ECB Staff Projections 2026.

Az EKB szöveges értelmezése hangsúlyozza, hogy rövid távon az energiaárak közvetlen emelkedése az infláció fő hajtóereje, az élelmiszerárakba történő erősebb begyűrűzés és a másodkörös hatások azonban a második, illetve a harmadik évben is fenntartják az inflációs nyomást. Ezen felerősítő mechanizmusok nélkül az inflációs válasz már kezdetben is mérsékeltebb lenne, a későbbi években pedig az energiaárak csökkenéséből fakadó bázishatások gyorsabb dezinflációhoz vezetnének. Az erősebb élelmiszerár-reakciók és a közvetett hatások viszont növelik a maginflációs nyomást, ráadásul az elhúzódó bérnövekedés is tartósan magasan tartja majd a teljes inflációt.

Az elemzések fontos korlátja, hogy a forgatókönyvek változatlan monetáris és fiskális politikát feltételeznek.

A gyakorlatban azonban – különösen egy súlyosabb forgatókönyv esetén – az infláció jelentős emelkedését részben ellensúlyozná a monetáris szigorítás, bár ez csak a recessziós kockázatok erősítésének terhére történhetne. Szintén tompító hatású lenne a fogyasztói energiaárakat mérséklő fiskális intézkedések bevezetése, ahogyan az a 2022–2023-as magas inflációs időszakban is történt.

Az elemzésekből szintén kimaradtak bizonyos hatásmechanizmusok. Nem vizsgálták például a nem energiahordozókat érintő kereskedelem ellátási zavarait, valamint az egyéb nyersanyagárakra – például a műtrágyára vagy az alumíniumra – gyakorolt hatásokat. Ugyancsak figyelmen kívül hagyták az eurózóna egyes országainak turizmusból származó esetleges előnyeit, továbbá a menekültválságból fakadó migrációs nyomás makrogazdasági következményeit.

Bár az ehhez hasonló modellbecslések sosem képesek teljes mértékben lefedni a valóságot, az üzenet egyértelmű: a közel-keleti háború által kirobbantott energiaválság már a konfliktus azonnali lezárulta esetén is jelentősen növeli az inflációt és lassítja a növekedést,

a háború elhúzódása esetén azonban akár 6 százalék feletti infláció és technikai recesszió is várhat az eurózónára.

A legfontosabb kérdés: Melyik forgatókönyv felé haladunk?

Bár a forgatókönyvek jó eligazodást adhatnak a közel-keleti konfliktus várható hatásaival kapcsolatban, a legfontosabb kérdésre mégis magunknak kell válaszolnunk.

Ez pedig az, hogy a felvázolt pályák milyen valószínűségekkel következnek be és a jelenlegi információk szerint melyik felé haladunk?

A tisztán látás főleg a mostani környezetben nehézkes, hiszen Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai szerint jelenleg eredményes tárgyalások zajlanak Irán és az Egyesült államok között, az iráni fél azonban kategorikusan cáfol minden ilyen jellegű értesülést.

A hivatalos adatok alapján a következők látszanak:

A Hormuzi-szoroson keresztül szállított nyersolaj és LNG forgalma 2026. március 1-jén drasztikusan lecsökkent, piaci becslések szerint az elmúlt három hétben a szokásos forgalomnak csak mindössze 10 százaléka jutott át a szoroson.

Súlyos károk érték az öböl menti országok energiatermelő infrastruktúráját, amelyek jelentős kiesést okoztak a kőolaj-kitermelésben és a földgáz-cseppfolyósításban. Az üzemeket ért károk helyreállítási ideje szakértői becslések alapján években mérhető.

A háború miatt az öböl menti államok eddig mintegy 10 millió hordó/nappal csökkentették termelésüket, amely a globális össztermelés 10 százalékának, illetve a háború előtti szintjük 40 százalékának felel meg. A lezárt kapacitások újranyitása szakértők szerint 2-4 hetet vesz majd igénybe.

A Hormuzi-szoroson keresztüláramló szállítási forgalom mintegy 2 hét alatt újraindulhat, ha azonban a kikötői létesítményekben - üzemanyagtartályokban, raktárakban és a kikötőben horgonyzó hajókban - is károk keletkeztek, a forgalom helyreállása még tovább tarthat.

A fuvarozási biztosítások visszatérése és a díjak csökkenése szintén heteket vehet igénybe. A korábbi 0,2-0,4 százalékos hajóérték-arányos biztosítási díjak a geopolitikai kockázatok miatt 1 százalék fölé, egyes esetekben pedig egészen 10 százalék közelébe emelkedtek, a biztosítótársaságok pedig a biztonsági kockázatok fennmaradása estén nem fognak sietni a díjak csökkentésével. Azaz az energiaárak még a geopolitikai krízis lecsendesedése után is magasak maradhatnak.

A nyersolaj finomítókba történő elszállítása szintén időbe telik, az első szállítmányok megérkezéséig legrosszabb esetben is heteket, de akár hónapokat is lehet majd várni.

Végezetül pedig a kőolaj finomítókba való eljutása nem mérsékli azonnal az üzemanyaghiányt, mivel a lekapcsolt feldolgozói kapacitások újbóli üzembe helyezése akár néhány hetet is igénybe vehet.

A szakértői előrejelzések, valamint a származtatott olajipari termékek árazása alapján

ha Donald Trump és Irán holnap megállapodásra jutnának a harcok beszüntetéséről, akkor is további négy hónapba telne, mire a piacok visszatérhetnének egy normálisnak ható állapotba.

Az olajexportáló infrastruktúrát ért károk és az energiaszállítás helyreállásának forgatókönyvei alapján jelenleg az EKB súlyos (severe) forgatókönyve tűnik a legvalószínűbb kimenetelnek,

bár egy esetleges amerikai-iráni fegyverszünet és a Hormuzi-szoros megnyitása esetén a hatások akár még a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyvben előrejelzetteken belül maradhatnak. Szintén fontos megjegyezni, hogy az EKB és a nemzeti kormányok válságra adott reakciója is tompíthatja valamelyest az inflációt, bár egy esetleges monetáris szigorítás ezzel együtt súlyosbítaná a recessziós kockázatokat.

A közel-keleti háborút és a globális energiaellátást jelenleg övező nagy bizonytalanság miatt a számszerűsített gazdasági következmények napról napra változhatnak, a krízis tartóssága miatt azonban a jelentősebb inflációs és növekedési sokk egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images