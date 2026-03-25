Lépéskényszerben a vállalatok az energiapiacon – Vállalati Energiamenedzsment 2026

Geopolitika és árkockázat: vége az olcsó energiának

A nap első szekciója azonnal a legégetőbb kérdéssel indít:

hogyan alakulnak az áram- és gázárak egy geopolitikai nyomás alatt álló világban?

Az elmúlt időszak eseményei – beleértve a közel-keleti konfliktusokat is – világossá tették, hogy az energiaárak kiszámíthatósága tartósan sérült.

A vállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogy fix vagy változó szerződést válasszanak, hanem az, hogyan állítsanak össze egy olyan portfóliót, amely képes kezelni a piaci sokkokat. A szekció részletesen bemutatja:

a 2026-os piaci kilátásokat,

a különböző szerződéses struktúrák kombinálásának logikáját,

a hedging és árkockázat-kezelési modellek gyakorlati alkalmazását,

valamint a negatív árak és kiegyenlítési költségek vállalati hatásait.

A panelbeszélgetés során iparági vezetők elemzik, hogyan reagálnak a cégek az egyre turbulensebb energiapiacokra.

Energiatárolás: hype vagy valódi üzleti lehetőség?

A második blokk az energiatárolás köré épül, de nem technológiai hype-ként, hanem üzleti kérdésként közelít a témához.

A központi dilemma: kinek és milyen feltételek mellett térül meg egy energiatároló beruházás?

A szekció választ ad többek között arra:

hogyan számolható a megtérülés (LCOS, ciklusszám, degradáció),

milyen bevételi források kombinálhatók (arbitrázs, szabályozási piacok),

milyen szerepet játszanak a hibrid rendszerek,

és milyen finanszírozási elvárásokat támasztanak a bankok és befektetők.

Külön hangsúly kerül a hosszú távú energiatárolási megoldásokra és az energiamenedzsment szoftverek kritikus szerepére is.

Energiahatékonyság: a leggyorsabb megtérülés

A harmadik szekció gyakorlati fókuszú: konkrét válaszokat ad arra, hogyan csökkenthetők az energiaköltségek rövid és középtávon. Az alapvetés egyszerű, de stratégiai jelentőségű:

a legolcsóbb energia az, amit nem használunk fel.

A blokk áttekinti:

a gyors megtérülésű beavatkozásokat és a komplex technológiaváltásokat,

az ipari hulladékhő-hasznosítás lehetőségeit,

a hőszivattyús rendszerek és elektrifikáció szerepét,

valamint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) aktuális piaci hatásait.

A vállalati esettanulmányok és panelbeszélgetések révén a résztvevők kézzelfogható megoldásokat kapnak az energiamenedzsment fejlesztésére.

Finanszírozás és jövőkép: mi jön a támogatások után?

A záró szekció a finanszírozási környezetre fókuszál, különös tekintettel a Jedlik Ányos Energetikai Program tapasztalataira. A kérdés már nem csupán az, hogy ki jutott támogatáshoz, hanem az is, hogy

mi történik a támogatási ciklusok után.

A témák között szerepel:

a sikeres és sikertelen pályázatok tanulságai,

a kombinált finanszírozási struktúrák (támogatás + hitel),

a projektbank-képesség kérdése,

valamint a piaci alapú zöld finanszírozás térnyerése.

A szekció segít értelmezni, hogyan alakul a vállalati energetikai beruházások tőkeköltsége, és milyen stratégiai irányok rajzolódnak ki 2026 után.

Miért érdemes részt venni?

Ez a konferencia nem elméleti áttekintést ad, hanem döntéstámogató tudást.

A résztvevők:

naprakész piaci információkat kapnak,

valós vállalati stratégiákat ismerhetnek meg,

és közvetlenül hallhatják az iparág kulcsszereplőinek véleményét.

Azok számára, akik aktívan formálják vállalatuk energiastratégiáját,

ez a rendezvény nem opcionális, hanem kötelező!

Címlapkép forrása: Portfolio