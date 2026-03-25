Lépéskényszerben a vállalatok az energiapiacon – Vállalati Energiamenedzsment 2026

Geopolitika és árkockázat: vége az olcsó energiának
A nap első szekciója azonnal a legégetőbb kérdéssel indít:
hogyan alakulnak az áram- és gázárak egy geopolitikai nyomás alatt álló világban?
Az elmúlt időszak eseményei – beleértve a közel-keleti konfliktusokat is – világossá tették, hogy az energiaárak kiszámíthatósága tartósan sérült.
A vállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogy fix vagy változó szerződést válasszanak, hanem az, hogyan állítsanak össze egy olyan portfóliót, amely képes kezelni a piaci sokkokat. A szekció részletesen bemutatja:
- a 2026-os piaci kilátásokat,
- a különböző szerződéses struktúrák kombinálásának logikáját,
- a hedging és árkockázat-kezelési modellek gyakorlati alkalmazását,
- valamint a negatív árak és kiegyenlítési költségek vállalati hatásait.
A panelbeszélgetés során iparági vezetők elemzik, hogyan reagálnak a cégek az egyre turbulensebb energiapiacokra.
Energiatárolás: hype vagy valódi üzleti lehetőség?
A második blokk az energiatárolás köré épül, de nem technológiai hype-ként, hanem üzleti kérdésként közelít a témához.
A központi dilemma: kinek és milyen feltételek mellett térül meg egy energiatároló beruházás?
A szekció választ ad többek között arra:
- hogyan számolható a megtérülés (LCOS, ciklusszám, degradáció),
- milyen bevételi források kombinálhatók (arbitrázs, szabályozási piacok),
- milyen szerepet játszanak a hibrid rendszerek,
- és milyen finanszírozási elvárásokat támasztanak a bankok és befektetők.
Külön hangsúly kerül a hosszú távú energiatárolási megoldásokra és az energiamenedzsment szoftverek kritikus szerepére is.
Energiahatékonyság: a leggyorsabb megtérülés
A harmadik szekció gyakorlati fókuszú: konkrét válaszokat ad arra, hogyan csökkenthetők az energiaköltségek rövid és középtávon. Az alapvetés egyszerű, de stratégiai jelentőségű:
a legolcsóbb energia az, amit nem használunk fel.
A blokk áttekinti:
- a gyors megtérülésű beavatkozásokat és a komplex technológiaváltásokat,
- az ipari hulladékhő-hasznosítás lehetőségeit,
- a hőszivattyús rendszerek és elektrifikáció szerepét,
- valamint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) aktuális piaci hatásait.
A vállalati esettanulmányok és panelbeszélgetések révén a résztvevők kézzelfogható megoldásokat kapnak az energiamenedzsment fejlesztésére.
Finanszírozás és jövőkép: mi jön a támogatások után?
A záró szekció a finanszírozási környezetre fókuszál, különös tekintettel a Jedlik Ányos Energetikai Program tapasztalataira. A kérdés már nem csupán az, hogy ki jutott támogatáshoz, hanem az is, hogy
mi történik a támogatási ciklusok után.
A témák között szerepel:
- a sikeres és sikertelen pályázatok tanulságai,
- a kombinált finanszírozási struktúrák (támogatás + hitel),
- a projektbank-képesség kérdése,
- valamint a piaci alapú zöld finanszírozás térnyerése.
A szekció segít értelmezni, hogyan alakul a vállalati energetikai beruházások tőkeköltsége, és milyen stratégiai irányok rajzolódnak ki 2026 után.
Miért érdemes részt venni?
Ez a konferencia nem elméleti áttekintést ad, hanem döntéstámogató tudást.
A résztvevők:
- naprakész piaci információkat kapnak,
- valós vállalati stratégiákat ismerhetnek meg,
- és közvetlenül hallhatják az iparág kulcsszereplőinek véleményét.
Azok számára, akik aktívan formálják vállalatuk energiastratégiáját,
ez a rendezvény nem opcionális, hanem kötelező!
