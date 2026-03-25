Megfigyeltek valami furcsát a magyarok hangulatában: íme a minta, ami mindig a szavazások előtt ismétlődik meg

Márciusban a fogyasztói bizalmi index enyhén emelkedett, míg az üzleti szféra kilátásai kismértékben romlottak februárhoz képest - derül ki a GKI Gazdaságkutató friss felméréséből. Így a várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe minimális mértékben csökkent.

A GKI a szokottnál hosszabb anyagban értékeli a konjunktúra-jelzőszámaiból kirajzolódó bizalmi képet. Megállapítja, hogy a GKI konjunktúraindexe az energiaválság következtében 2022 októberben érte el lokális mélypontját (-22). Ezután egy kissé hullámzó, de alapvetően emelkedő trend következett 2024 júniusáig, majd egy ereszkedő szakasszal az újabb lokális mélypontot 2025 júliusában érte el. 2025 második félévében enyhe növekedést láthattunk, ami azonban azóta elakadt.

Az üzleti bizalmi index 2025 decemberében tizennyolc havi csúcsára emelkedett. Januárban az index 4 pontot esett, majd februárban és márciusban alig változott.

Az ágazatok közül az ipari bizalmi index 2022 októbere óta hosszú távú átlaga alatt alakul. Lokális mélypontját 2025 januárjában érte el. Azóta „fűrészfogszerű” pályát ír le, enyhén emelkedő tendenciával. E mutató decemberben huszonegy havi csúcsán állt, majd januárban 5 ponttal apadt, februárban 2 ponttal emelkedett, majd márciusban csaknem 2 ponttal csökkent havi alapon.

A kereskedelmi bizalmi index 2025 novemberben és decemberben volt a csúcson. Januárban csaknem 3 pontos csökkenés, majd februárban stagnálás következett be. Márciusban viszont havi összevetésben 2 ponttal nőtt e mutató értéke. A hosszú távú átlagtól azonban így is jelentősen elmarad.

Az építőipari bizalmi index tavaly augusztus-november között fokozatosan emelkedett, majd decemberben 3 ponttal csökkent. Januárban és februárban is 3-3 ponttal emelkedett. Márciusban viszont e mutató havi alapon ismét mérséklődött, ezúttal csaknem 5 ponttal. Ez a mutató is érezhetően elmarad a hosszú távú átlagától.

Az üzleti szolgáltatók bizalmi indexe tavaly augusztusban 31 havi mélypontra esett, majd az év hátralévő részében hónapról-hónapra emelkedett. Az idei év első két hónapja csökkenést hozott: januárban az index 3 ponttal, februárban 4 ponttal apadt havi alapon. Márciusban viszont pozitív korrekció történt, az index 2 ponttal emelkedett. De ez sem volt elég a hosszú távú átlaghoz való visszatéréshez.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 harmadik hónapjában lényegében nem változott februárhoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 10%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben, az iparban és a szolgáltatások területén viszont az utóbbiaké a többség.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése – február után – márciusban is romlott. Az üzleti szolgáltatások kivételével a válaszadók minden szektorban kevésbé kiszámíthatónak érezték a környezetet, mint februárban.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, januárban tíz havi csúcson volt, februárban kissé csökkent, majd márciusban visszatért a januári szintre. A következő három hónapban a cégek 30%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7%-uk készül.

Az üzleti bizalmi index elmúlt 30 éves mozgásai azt tükrözik, hogy a magyar gazdaság mélyen integrálódott az uniós egészének gazdasági rendszerébe.

Ez – többek között – a gazdálkodó szférák várakozásainak szinkronizálódásában is testet ölt. A magyar és az uniós üzleti bizalmi index az elmúlt harminc évben erősen együtt mozgott, a megfelelő korrelációs mutató 0,78, ami a két idősor között szoros kapcsolatot jelez.

A fogyasztói bizalmi index az elmúlt két évre jellemző alacsonyabb sávból decemberben megugrott, majd február-márciusban tovább emelkedve a tartósan legutóbb 2022-es energiaválság előtt jellemző tartományba került. Az aktuális hónapban a lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét erősen javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. Emellett a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait közepesen, az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét enyhén kedvezőbbnek értékelte a februárinál. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése viszont romlott. Az inflációs várakozások tovább enyhültek, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás az előző hónaphoz hasonlóan kismértékben romlott.

A fogyasztói bizalmi index elmúlt 30 éves idősora négy jól elkülönülő periódusra osztható.

A 90-es évek második felétől meginduló dinamikus gazdasági növekedés időszakának optimizmusát követően a 2009-es globális pénzügyi válság után a fogyasztói bizalmi index tartósan alacsony szinten stabilizálódott. Újabb tartós javulás csak 2013 után indult el, mely 2019-ig tartó kedvező szakasz a háztartások pénzügyi helyzetének javulásával, a reálbérek növekedésével és a kedvező makrogazdasági környezettel állt összefüggésben.

A kedvező trendet először a 2020-as COVID-válság törte meg, majd a 2022-es inflációs és energiaár-sokk újabb erőteljes romlást hozott. A 2023-2026 közötti időszakban trendjében ismét lassú javulás figyelhető meg, ugyanakkor az index szintje még mindig jócskán elmarad a 2018-2019-es csúcsidőszakétól, ami arra utal, hogy a fogyasztói bizalom ugyan stabilizálódott, de a lakosság pénzügyi percepciója továbbra is óvatos és pesszimista maradt.

Értékelésében a GKI rámutat arra az összefüggésre, hogy a lakossági hangulat a választások felé közeledve ciklikusan javul.

A teljes fogyasztói bizalmi index szintén jellemzően emelkedő trendet mutat a választásokhoz közeledve.

Az üzleti várakozásokat viszont alapvetően a globális gazdasági hatások alakítják, ezért az üzleti bizalmi indexet kisebb mértékben befolyásolja a választási ciklus. E hatás megalapozottságát erősíti az, hogy a fogyasztói és a kereskedelmi bizalmi index között szoros együttmozgás figyelhető meg. Így a javuló lakossági várakozások közvetve az üzleti hangulat növekedése irányába hatnak.

