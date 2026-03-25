Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Holnap is tovább drágul az üzemanyagok beszerzése, írja a holtankoljak.

Csütörtökön tovább emelkednek a nagykereskedelmi piaci árak. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd többe.

2026.03.25-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

  • 95-ös benzin: 687 Ft/liter
  • Gázolaj: 780 Ft/liter

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

