Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre

2025-ben Magyarország az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt - derül ki az Eurostat ma megjelent előzetes adataiból. A mutatónk az elmúlt 5 évben gyakorlatilag nem változott, és bár tavaly további pozíciót nem vesztettünk, a hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest továbbra is relatív alulteljesítők vagyunk. Az uniós rangsorban mögöttünk a gyorsan felzárkózó Bulgária, a mélyrepülését befejező Görögország, Lettország és az újra közelítő Szlovákia található. Eközben Lengyelország befogta Portugáliát, Szlovénia és Csehország pedig továbbra is hozza spanyol fejlettségi mutatót.

Először tette közzé az uniós tagországok a 2025-ös, vásárlóerő-paritáson számolt (tehát az országok közötti árszínvonal-különbséget kiigazító) egy főre jutó GDP-adatait az Eurostat. Az uniós statisztikai hivatal friss fejlettségi rangsorának élén továbbra is Írország és Luxemburg áll, ám sajátos gazdasági szerkezetük miatt ezek GDP-mutatói nem igazán irányadók, ezért szívesen kihagyjuk az összevetésekből. Ezután Hollandia és Dánia következik az uniós átlagot 34, illetve 27%-kal meghaladva. Ausztria őrzi ezen a szűkített listán a dobogós helyét (+17%).

Magyarország a 27 tagú Európai Unióban 2025-ben a 23. helyen állt a fejlettségi rangsorban, az egy főre jutó GDP (PPS) az EU-átlag 76%-a, ugyanannyi, mint 2024-ben. (Egy apró változás van január óta: akkor még 77%-os fejlettségi szám szerepelt a 2024-es adat mellett, vagyis kissé lefelé módosult a mutató.) Akik mögöttünk vannak:

A dinamizálódást mutató, de még mindig jelentős lemaradásban lévő Bulgária (68%). Megjegyezzük, hogy a Covid előtti, közel 20 százalékpontos lemaradását Magyarországhoz képest 2025-re lefelezte.

(71%). A balti országok "rossz tanulója", Lettország (71%).

(71%). A pénzügyi válságának terhétől sújtott Görögország (68%), amely 2020-as mélypontjához képest már valamelyest előrébb tudott lépni a relatív fejlettségében.

(75%), amelynek az utóbbi két évben így is a magyartól már éppen csak elmaradó mutatója van.

Nem változott a fejeltségi térkép abból a szempontból sem, hogy előttünk maradt a 2020 után előző Románia és Horvátország (78-78%). Korábban a lengyelek (2018), a litvánok (2016) és még korábban az észtek (2006) előztek, így

az uniós csatlakozásunk óta négy pozíciót veszítettünk (öt régiós előzés és a görög visszaesés eredőjeként).

A lengyel fejlődés figyelemreméltó: tíz éve még az uniós átlag 69%-án állt az ország, tavaly már 81%-on, ott, ahol Portugália. Eközben Litvánia (88%) már közelíti a spanyolokat (92%) befogó cseheket (92%) és szlovéneket (91%). A három utóbbi régiós ország fejlettségben érezhetően el is lépett a többiektől.

Bár a pozíciónk relatív lecsúszást mutat, Magyarország a régiónk egészével együtt abszolút értelemben felzárkózó pályán van. Ezt úgy lehet talán a legkönnyebben illusztrálni, hogy megnézzük, az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP a régióban mennyivel van feljebb most, mint 2010-ben. Az eleve fejlett Csehországot és Szlovéniát kiszűrve a másik 9 ország átlagosan 17 százalékponttal van közelebb az uniós átlaghoz. A magyar mutató lényegesen kisebb mértékben, 11 százalékponttal emelkedett. Ennél kisebb ütemű felzárkózást csak Szlovákia mutat (amelynek részben módszertani okai is lehetnek).

