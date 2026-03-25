Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre

Először tette közzé az uniós tagországok a 2025-ös, vásárlóerő-paritáson számolt (tehát az országok közötti árszínvonal-különbséget kiigazító) egy főre jutó GDP-adatait az Eurostat. Az uniós statisztikai hivatal friss fejlettségi rangsorának élén továbbra is Írország és Luxemburg áll, ám sajátos gazdasági szerkezetük miatt ezek GDP-mutatói nem igazán irányadók, ezért szívesen kihagyjuk az összevetésekből. Ezután Hollandia és Dánia következik az uniós átlagot 34, illetve 27%-kal meghaladva. Ausztria őrzi ezen a szűkített listán a dobogós helyét (+17%).
Magyarország a 27 tagú Európai Unióban 2025-ben a 23. helyen állt a fejlettségi rangsorban, az egy főre jutó GDP (PPS) az EU-átlag 76%-a, ugyanannyi, mint 2024-ben. (Egy apró változás van január óta: akkor még 77%-os fejlettségi szám szerepelt a 2024-es adat mellett, vagyis kissé lefelé módosult a mutató.) Akik mögöttünk vannak:
- A dinamizálódást mutató, de még mindig jelentős lemaradásban lévő Bulgária (68%). Megjegyezzük, hogy a Covid előtti, közel 20 százalékpontos lemaradását Magyarországhoz képest 2025-re lefelezte.
- A balti országok "rossz tanulója", Lettország (71%).
- A pénzügyi válságának terhétől sújtott Görögország (68%), amely 2020-as mélypontjához képest már valamelyest előrébb tudott lépni a relatív fejlettségében.
- A növekedésben elakadt Szlovákia (75%), amelynek az utóbbi két évben így is a magyartól már éppen csak elmaradó mutatója van.
Nem változott a fejeltségi térkép abból a szempontból sem, hogy előttünk maradt a 2020 után előző Románia és Horvátország (78-78%). Korábban a lengyelek (2018), a litvánok (2016) és még korábban az észtek (2006) előztek, így
az uniós csatlakozásunk óta négy pozíciót veszítettünk (öt régiós előzés és a görög visszaesés eredőjeként).
A lengyel fejlődés figyelemreméltó: tíz éve még az uniós átlag 69%-án állt az ország, tavaly már 81%-on, ott, ahol Portugália. Eközben Litvánia (88%) már közelíti a spanyolokat (92%) befogó cseheket (92%) és szlovéneket (91%). A három utóbbi régiós ország fejlettségben érezhetően el is lépett a többiektől.
Bár a pozíciónk relatív lecsúszást mutat, Magyarország a régiónk egészével együtt abszolút értelemben felzárkózó pályán van. Ezt úgy lehet talán a legkönnyebben illusztrálni, hogy megnézzük, az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP a régióban mennyivel van feljebb most, mint 2010-ben. Az eleve fejlett Csehországot és Szlovéniát kiszűrve a másik 9 ország átlagosan 17 százalékponttal van közelebb az uniós átlaghoz. A magyar mutató lényegesen kisebb mértékben, 11 százalékponttal emelkedett. Ennél kisebb ütemű felzárkózást csak Szlovákia mutat (amelynek részben módszertani okai is lehetnek).
Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz
Jól bevált fegyver kapott új köntöst.
Egy biztos: Európa nincs felkészülve a rá váró pokoli hőségre és következményeire
Az alkalmazkodás nem opcionális.
Szijjártó Péter: a kínai Eximbank regionális központot hozhat létre Magyarországon
A részletek egyelőre nem ismertek.
Atomkatasztrófa réme fenyeget - A legrosszabb forgatókönyv jöhet, azonnal megindult az evakuáció
Működő reaktor mellett csapódott be a lövedék.
Mélyrepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
22%-os zuhanás.
Nyugtalanító hírek érkeztek: mire érdemes figyelni a private credit-piacon?
Kállay Andrást, az Apelso Trust igazgatósági tagját kérdeztük.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?