Megszólaltak az amerikai olajcégek: behúzzák a féket amiatt, ami a háború óta a piacon zajlik
Gazdaság

A közel-keleti háború nyomán felerősödő árfolyamkilengések – különösen a Hormuzi-szoros körüli geopolitikai bizonytalanság – egyre inkább megbénítják az amerikai olaj- és gázipari cégek tervezését a dallasi Fed friss energiapiaci felmérése szerint. Bár a vállalatvezetők 2026 végére már 74 dolláros WTI-árat várnak (a korábbi 62 helyett), a jelenlegi, háborús prémiumot tükröző magas árak és az „őrült” volatilitás továbbra is óvatosságra kényszeríti a beruházásokat és a fúrási döntéseket – derül ki a Bloomberg cikkéből.
A közel-keleti háború nyomán megugró árfolyam-ingadozás egyre nehezebbé teszi az amerikai olaj- és gázipari cégek kitermelési terveinek meghatározását – derül ki a március 11. és 19. között készített dallasi Fed-energiapiaci felmérésből. A negyedéves kutatásban 135 vállalat vett részt, közülük 92 kitermelő és feltáró cég, valamint 43 olajipari szolgáltató. A megszólaló vállalatvezetők szerint a bizonytalanságot elsősorban a geopolitikai helyzet és a Hormuzi-szoros biztonságos hajózhatóságával kapcsolatos kérdések hajtják.

A kutatás alapján a kitermelő cégek fele idén nem számít a lefúrt kutak számának növelésére, miközben 47 százalékuk úgy válaszolt, hogy kismértékben vagy jelentősen több kutat fúrhat 2026-ban.

Ez azt mutatja, hogy a magasabb olajárak ugyan részben javították a termelési kedvet, de az árak extrém kilengése továbbra is visszafogja a beruházási és termelési döntéseket. A felmérésben megszólaló egyik piaci szereplő egyenesen úgy fogalmazott, hogy az összes nyersanyagpiacon tapasztalható volatilitás „őrült”, és emiatt rendkívül nehézzé vált az előre tervezés.

A piaci várakozások is jelentősen feljebb kerültek: az energiacégek vezetői szerint a WTI amerikai olajfajta ára 2026 végén 74 dollár lehet hordónként, szemben a decemberi 62 dolláros várakozással.

Ez 12 dolláros, vagyis közel 19 százalékos felfelé módosítást jelent.

Közben a WTI ára szerdán már 89 dollár körül mozgott, vagyis jóval a hosszabb távra várt év végi szint fölött, ami arra utal, hogy a piac rövid távon háborús prémiumot áraz, miközben a vállalatok még mindig nem látják tisztán a másod- és harmadkörös ellátási és árhatásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

