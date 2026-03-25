Megtörténhet az, amit Trump minden áron el akart kerülni, és ami politikai harakirit jelent a számára

A Bloomberg szerint emelkedni kezdett az amerikai recesszió kockázata az iráni háború gazdasági hatásai miatt:
a Goldman Sachs a következő 12 hónapra 30 százalékra emelte a visszaesés valószínűségét.
A bank azt várja, hogy a munkanélküliségi ráta 2026 végére a februári 4,4 százalékról 4,6 százalékra nő, miközben több nagy pénzintézet már inkább 3 százalék körüli inflációval számol idén, nem 2 százalékkal.
A leglátványosabb sokk az energiaáraknál látszik: az American Automobile Association adatai szerint a benzin ára ebben a hónapban több mint 30 százalékkal emelkedett, és nagyjából 4 dollárra nőtt gallononként, ami a 2005-ös Katrina hurrikán óta a legnagyobb havi ugrás. A Brent olaj ára ugyan a diplomáciai enyhülés reményében valamelyest visszacsúszott, de még mindig 100 dollár körül mozog hordónként.
A Morgan Stanley szerint a magasabb energiaárak gyakorlatilag lenullázzák azt a keresleti többletet, amelyet a Trump-féle adócsökkentések és az adóvisszatérítések felfutásától vártak. A bank március 23-i becslése alapján az adóvisszatérítések éves alapon 12 százalékkal nőnek, ami elmarad a korábban várt 15–25 százalékos bővüléstől.
Emiatt a Morgan Stanley 2026-ra a fogyasztás növekedési előrejelzését 2 százalékról 1,7 százalékra vágta.
A lap szerint az amerikai gazdaság így továbbra is körülbelül 2 százalékos növekedési pályán maradhat 2026-ban, főként az adatközponti beruházások miatt, amelyek kevésbé érzékenyek a drága importenergiára az Egyesült Államok olcsó földgázkínálata miatt. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a növekedés egyre inkább az AI-beruházásokhoz kapcsolódó befektetői optimizmustól függ, miközben 2025-ben a gazdaság már úgy nőtt, hogy a foglalkoztatás bővülése gyakorlatilag megállt.
A fogyasztói oldalon egyelőre vegyes a kép: a JPMorgan és a Bank of America belső heti bankkártyás adatai március közepéig még nem mutattak egyértelmű fogyasztási lassulást, de a Wall Street több szereplője további munkaerőpiaci gyengülést vár. A Citi szerint a foglalkoztatás növekedése már most is átlagosan közel zéró, és a béremelkedés is tovább lassulhat. Közben nemcsak az üzemanyag és a repülőjegyek drágulnak: a műtrágyahiány miatt az élelmiszerárak is emelkedhetnek, a gyorsabban dráguló dízel pedig a szállítási költségeken keresztül szélesebb körű áremelkedést okozhat.
Mindez a legrosszabbkor érkezik Donald Trump elnök számára, aki nem tudja hitelesen azt mutatni kifelé, hogy konkrét terve lenne a háború lezárására, miközben annak elindítását egyértelműen vállalta. A gazdasági nehézségek miatt pedig az őt támogató Republikánus Párt elveszítheti többségét a Szenátusban és a Képviselőházban is, ami teljesen lekorlátozná Trump mozgásterét.
