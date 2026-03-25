Mikromobilitás, maxi gond - Elekromos rollerrel és biciklivel a sürgősségire

A személyképkocsi-vezetők Magyarországon 3,1%-kal kevesebb személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okoztak tavaly, mint 2024-ben, míg az összes ilyen baleset száma gyakorlatilag stagnált (-0,5%) az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) legfrissebb adatai szerint. A mikromobilitási eszköznek nevezett kategóriában (ld. elektromos rollerek) drámai romlást látunk, nemcsak a balesetek számát, de azok személysérüléses baleseteken belüli arányát tekintve is.

Januárban 755 személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetet regisztrált az ORFK, ami azt mutatja, hogy jobban indult az év, mint tavaly (951) és 2024-ben (980).

Ami az éves baleseti számokat illeti, 14 565 okozott személysérülést 2025-ben, ami mindössze 0,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban - igaz, a 2024-es adat még 2%-os év/év növekedést mutatott.

A kumulált adatok ugyan nagyjából sejtetik az általános javulást, a havi adatok tekintetében azonban felemásan alakult az év. Az első öt hónap, valamint augusztus és szeptember alacsonyabb számokat hozott, mint 2024-ben, viszont június, augusztus, és az utolsó három hónap magasabbakat. (Ezen a ponton meg kell jegyeznünk, hogy az ORFK statisztikájában volt egy kis baki, mivel 2024 szeptemberében és októberében ugyanazokat a kumulált számokat adták közre, azaz látszólag októberben nem változott semmi, ami nyilván nem stimmel. A számokat elnézve, a személygépkocsik és az összes baleset esetében a szeptemberi valóság közelebb állhat a közölt számok - 1785 és 2660 - feléhez, a többi adat azonban beleillik a trendbe.)

Az okozók szerinti bontás is a személysérüléses balesetek számának csökkenését mutatja majdnem minden kategóriában. (Cikksorozatunk következő részében okozók és kimenetel szerinti bontásban mutatjuk a balesetek számát és súlyosságát, az első részt pedig az alanti linken lelik.)

Autóvezetők

A személyautó-vezetők által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek kumulált száma minden hónapban alacsonyabb volt tavaly, mint egy évvel korábban. Az éves szám (9 418) 3,1%-kal alacsonyabb, mint 2024-ben (9 720).

A havi számokat tekintve júniusban, augusztusban, októberben és novemberben látunk rosszabb statisztikát tavaly, mint 2024-ben, bár az októbert vizsgálni itt is necces a fent jelzett hiba miatt.

A tendencia idén is folytatódott - a januári adat (572) jóval kedvezőbb, mint a tavalyi (715) és a két évvel korábbi (745).

A másik havi bontásunk azt mutatja, hogy

az összes személysérüléses közúti közlekedési baleset nagyjából háromnegyedét személygépkocsi-vezetők okozzák a november-január időszakban,

viszont ez az arány a nyári hónapokban 60% körülre vagy még az alá is lemegy.

Míg azt várnánk, hogy téli útviszonyok mellett a balesetek száma is emelkedik, meglepő módon nincs ilyen látványos kiugrás. Sőt, februárbán látjuk az év legalacsonyabb számait. Igaz, novemberben az év legmagasabb baleseti számát produkálták söfőrjeink. Itt érdemes megjegyezni, hogy a magyar autósok nagyjából 84%-a használ téli gumit, míg 13,5%-uk a négyévszakos gumikban hisz, és csak 2,5%-uk ragaszkodik a nyári abroncsokhoz akkor is, amikor nem kellene.

A személygépkocsi-vezetők által okozott személysérüléses balesetek magas arányán nagyon nem kell meglepődnünk, ha tudjuk, hogy tavaly a flotta már 4,37 milliónál is több autót számlált.

Ami az egész évet illeti, a személysérüléses közúti közlekedési balesetek 64,7%-át autóvezetők okozták, ami csökkenést mutat a 2024-es 66,4%-koz képest.

Motorosok

Egész évben 616 személysérüléses balesetet okoztak motorosok, ami 1,3%-os csökkenést mutat 2024-hez képest.

Az év első három és utolsó három hónapjában, valamint júniusban és júliusban 2025 magasabb baleseti számokat hozott ebben a vezetői kategóriában, mint 2024 azonos hónapjai. A nyári hónapoktól eltekintve - ennek szezonális okai vannak - a motorosok által okozott személysérüléses balesetek száma 2025-ben általában alacsonyabb volt, mint az előző év azonos hónapjában.

Az összes személysérüléses közúti közlekedési baleseten belül a motorosok júliusban (7,1%), augusztusban (6,9%) és szeptemberben (7,0%) produkálták a legmagasabb arányt.

Ide tartozik, hogy tavaly 246 ezernél kevesebb motorkerékpár futott a magyar utakon, azaz

a személygépkocsi-állomány közel tizennyolcszor akkora volt.

Tavaly motorosok okozták a személysérüléses közúti közlekedési balesetek 4,2%-át, ami apró javulást jelent az egy évvel korábbi 4,3%-hoz képest.

Autó- és motorállományok vs. balesetek

Ha már itt tartunk, érdemes ránézni, hogy állományarányosan az autóvezetők vagy a motorosok okoznak-e több balesetet. Na, ki melyikre tippel?

Nos, nagyon-nagyon vezetnek a motorosok. Nem is ugyanabban a ligában játszanak. Illetve borulnak, csúsznak, ütköznek, sodródnak. És, ha nincs ütközőzóna, légzsák, biztonsági öv... akkor ilyen grafikonokkal találkozunk. Az viszont mindenképpen örvendetes, hogy 20%-on felüli értékről lejött a motorosok állomány/baleset aránya 6% alá. A személygépkocsiknál is hasonló csökkenést látunk: 0,75%-ról 0,33%-ra.

Easy rider, öcsém!

2025-ben a mopedesek 438 olyan balesetet okoztak, amelyben valaki megsérült, ami 14,3%-os esést jelent a 2024-es 511 esethez képest.

Az ORFK januárban összesen öt olyan balesetet regisztrált, amelyet segédmotort vezetők okoztak és amelyben meg is sérült valaki. Ez nagyjából negyede az előző két januári adatnak, és a javulás szépen látszik az alábbi grafikonon. (A tavaly decemberi adat azért nem látszik, mert negatív. Ez úgy jött ki, hogy az ORFK december végi száma alacsonyabb volt, mint a november végi, amit utólag nem korrigálnak, mivel csak kumulált adatot közölnek.)

A baleseti arányokban itt is látszik a szezonalitás, a tavasz és a nyár a legrosszabb, az év vége felé a mopedek is mennek csucsukálni a garázsba, és már csak 1,6-2,3% körül van a segédmotort vezetők által okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya.

Az összes személysérüléses baleset 3%-át okozták segédmotort vezetők, ami jelentős javulásnak mondható a 2024-es 3,5% után.

Biciklisták

A bringásoknál is jól látszik a javulás. Egész évben 1292 személysérüléses balesetet okoztak, ami 3,2%-os éves csökkenésnek felel meg. A június sajnos kiugróan rosszabb volt számukra, mint az első nyári hónap 2024-ben, viszont a szeptember sokkal jobban alakult.

A szezonalitás csodásan tetten érhető az alábbi grafikonon is, ami szintén azt mutatja, hogy tavasszal előkerülnek a vasak, keződik a tekerés és sajnos ezzel együtt nő a balesetek száma is. Ami a kerékpárosok által okozott, személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek arányát illeti, 13%-on volt a csúcs tavaly júniusban, és 12,4%-on 2024 májusában.

Az összes személysérüléses balesetből a bringások 8,9%-kal vették ki a részüket tavaly, ami javulás a 2024-es 9,1%-hez képest, de még mindig ijesztően magas szám.

Mikromobilitás

Az ORFK statisztikájában egyetlen közlekedési eszközt találunk, ahol nemhogy javulást nem látunk a személysérüléses baleseti statisztikában, de jelentős romlást mértek. Ahogy terjed az ún. mikromobilitási eszközök használata, úgy durvulnak a baleseti adatok is.

Az ORFK 635 ilyen balesetet számolt tavaly, ami 65%-os ugrást jelent a 2024 év végi (386) adathoz képest.

Érdekes, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az e-rolleresek által okozott, személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma tavaly 175%-kal 1002-re nőtt a 2024. decemberi 367-ről. Vagyis az ORFK-nál 2024-ben 19-cel több, tavaly 367-tel kevesebb ilyen balesetet számoltak, mint a KSH-nál. Nem világos, miből ered az eltérés, mert elvileg a mikromobilitási eszközök többféle járművet foglalnak magukban, mint a KSH-nál szereplő motoros roller kategória.

Az új KRESZ szabályok kialakítása folyamatban van. A mikromobilitási eszközök definíciójával érdemes ezt megvárni. Addig is jó tudni, hogy az ORFK álláspontja és a kapcsolódó jogszabályi értelmezések szerint a mikromobilitási eszközök közé olyan, elsősorban elektromos meghajtású járművek tartoznak, amelyek nem minősülnek kerékpárnak, de a kerékpáros közlekedéshez hasonló módon vesznek részt a forgalomban. Ilyen pl. az elektromos roller (e-roller), a Segway (önkiegyensúlyozó eszközök), az elektromos gördeszka, egykerekű, és egyéb, villanymotorral hajtott kis járművek. Általánosságban elmondható, hogy ezek olyan eszközök, amelyek nem rendelkeznek üléssel, vagy ha igen, az ülés nem állítható 540 mm-nél alacsonyabbra, a motor teljesítménye korlátozott (általában 300-1000 W alatt), és a tervezési sebességük nem haladja meg a 25 km/h-t.

Az elektromos rollerek veszélyességére már többször felhívta a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház, és Portfolio angol nyelvú oldalán is rendszeresen és részletesen foglalkoztunk a témával. Az elektromos rollerekek előszeretettel használják gyerekek.

A kórház tavaly őszi figyelmeztetése szerint a rollerbaleseteknél minden ötödik fejsérülés.

"Az e-roller használatbólszármazó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrészsérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő gyermekkori balesetek száma is hazánkban. A fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, mely a sisakhasználat hiányát jelzi – de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el. Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt," írta a kórház.

A mikromobilitási eszközök szezonalitása jól látszik az alábbi grafikonon, amely azt is megmutatja, hogy tavaly júliusban az összes személysérüléses baleset közel 7%-a ezek használatához volt köthető, és a szeptemberi arány is még 6,2% volt. A balesetek havi számát tekintve is a nyári hónapok a legrosszabbak. A romlás 2024-hez képest itt is egyértelmű.

