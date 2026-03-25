Nagyot ugrott az amerikai export és import infláció

Januárról februárrla nagyot emelkedett az amerikai export és importinfláció, ami feltehetőleg a vámok hatásait tükrözik. Az iráni háború nagyjából egy hónapja indult, annak hatásai majd csak márciusi, de inkább áprilisi adatokban fognak tükröződni.

Februárban az amerikai exportárak havi alapon 1,5%-kal, az importárak pedig 1,3%-kal emelkedtek. Éves alapon így 3,5, illetve 1,3%-os a növekedés üteme, ami lényegesen meghaladja az előző havi 2,6%-os, illetve 0,3%-os növekedését.

Az emelkedést a vámok hatásai okozzák, az iráni háború negatív hatásai majd csak ezután fognak következni.

