Pont került az ásványvízügy végére

A versenyhivatal még 2024 nyarán indított eljárást. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a Fonte Natura ásványvizek címkéin és reklámjaiban szereplő üzenetek megtéveszthetik a vásárlókat. Ilyen volt például a "100% újrahasznosított PET-palackban" vagy a "100% rePET" szlogen.

A cégek ugyan igazolták, hogy maguk a palackok valóban teljes egészében újrahasznosított alapanyagból készültek. A GVH szerint azonban a kommunikáció téves látszatot kelthetett.

Azt sugallta, hogy az állítás a csomagolás egészére, tehát a kupakra és a címkére is vonatkozik.

A helyzet rendezése érdekében az érintett vállalkozások egy átfogó intézkedéscsomagot dolgoztak ki. Vállalták, hogy fejlesztik a reklámokkal kapcsolatos belső folyamataikat, és kijelölnek egy megfelelési szakértőt. Emellett olyan szabályzatot alkotnak, amely a jövőben garantálja a környezetvédelmi állítások jogszerűségét.

Ezenfelül egy érdemi tájékoztató kampányt is indítanak. Ez részletesen bemutatja majd a palackozott termékek környezeti hatásait, valamint a visszaváltási rendszer fontosságát.

Mivel ezek a lépések jócskán túlmutatnak a vizsgált eseten, és a vásárlók széles körű tájékozottságát is segítik, a GVH elfogadta a csomagot. A hivatal az eljárást lezárta, a vállalások végrehajtását pedig kötelezővé tette. Ezek teljesülését egy későbbi utóvizsgálat során szigorúan ellenőrizni is fogják.

A hatóság az ügy kapcsán minden cég figyelmét felhívta a zöld állításokat tartalmazó reklámok körültekintő megfogalmazására. Kiemelték, hogy ezeknek mindig egyértelműen bizonyíthatónak kell lenniük. A GVH már egy korábbi piacelemzésében is rávilágított arra, hogy a fenntarthatóságra utaló üzenetek sokszor zavarosak a vásárlók számára. A tisztánlátás és a jogszerű kommunikáció érdekében a hivatal egy Zöld marketing útmutatóval is segíti a vállalkozásokat.

