Tiltott benzinkeveréket engedélyeznek az USA-ban az elszálló üzemanyagárak miatt

A Trump-kormányzat az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedés mérséklése érdekében engedélyezte a magasabb etanoltartalmú benzinkeverék nyári forgalmazását. Eközben más eszközökkel is igyekszik csillapítani a konfliktus gazdasági következményeit.

Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szerdán bejelentette, hogy átmeneti mentességet ad a 15 százalékos etanoltartalmú benzin, az úgynevezett E15 nyári értékesítési tilalma alól.

Ezt a keveréket a szmogképződéssel kapcsolatos aggályok miatt a nyári hónapokban általában tilos forgalmazni az Egyesült Államokban.

Az intézkedés közvetlen célja az üzemanyagárak letörése. Az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint az Egyesült Államokban a gallononkénti átlagos benzinár meghaladja a 3,98 dollárt. Ez egyetlen hónap alatt több mint egy dolláros drágulást jelent. Elemzők szerint az E15 szélesebb körű elérhetősége gallononként néhány centtel mérsékelheti a kiskereskedelmi árakat.

A globális olajárak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja nyomán ugrottak meg. A fegyveres konfliktus ugyanis akadályozza a szállítást a Hormuzi-szoroson keresztül. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy ötöde.

A Fehér Ház a háború gazdasági és politikai következményeinek kezelésére már korábban is tett lépéseket. Megkezdte a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását, valamint enyhítette az Oroszország és Irán elleni szankciókat, hogy nagyobb mennyiségű nyersolaj juthasson a világpiacra.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images