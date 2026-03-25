Tiltott benzinkeveréket engedélyeznek az USA-ban az elszálló üzemanyagárak miatt

A Trump-kormányzat az iráni háború okozta üzemanyagár-emelkedés mérséklése érdekében engedélyezte a magasabb etanoltartalmú benzinkeverék nyári forgalmazását. Eközben más eszközökkel is igyekszik csillapítani a konfliktus gazdasági következményeit.

Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szerdán bejelentette, hogy átmeneti mentességet ad a 15 százalékos etanoltartalmú benzin, az úgynevezett E15 nyári értékesítési tilalma alól.

Ezt a keveréket a szmogképződéssel kapcsolatos aggályok miatt a nyári hónapokban általában tilos forgalmazni az Egyesült Államokban.

Az intézkedés közvetlen célja az üzemanyagárak letörése. Az Amerikai Autóklub (AAA) adatai szerint az Egyesült Államokban a gallononkénti átlagos benzinár meghaladja a 3,98 dollárt. Ez egyetlen hónap alatt több mint egy dolláros drágulást jelent. Elemzők szerint az E15 szélesebb körű elérhetősége gallononként néhány centtel mérsékelheti a kiskereskedelmi árakat.

A globális olajárak az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja nyomán ugrottak meg. A fegyveres konfliktus ugyanis akadályozza a szállítást a Hormuzi-szoroson keresztül. Ezen a tengeri útvonalon halad át a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy ötöde.

Megtörténhet az, amit Trump minden áron el akart kerülni, és ami politikai harakirit jelent a számára

Havazásra figyelmeztet a katasztrófavédelem, 10-15 centi is eshet holnap

Feladta a leckét az édességgyártóknak a kakaó áringadozása

A Fehér Ház a háború gazdasági és politikai következményeinek kezelésére már korábban is tett lépéseket. Megkezdte a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását, valamint enyhítette az Oroszország és Irán elleni szankciókat, hogy nagyobb mennyiségű nyersolaj juthasson a világpiacra.

Forrás: Reuters

Ez is érdekelhet
Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak
Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!
Drasztikus bejelentést tett Orbán Viktor: leállítják a gázszállításokat Ukrajna irányába
