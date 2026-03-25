Új információkat tett közzé az MVM a rezsicsökkentett számlákról

A diktálás alapján készülő elszámolások napok óta folyamatosan érkeznek. Az elektronikus számlát kérő felhasználók százezrei már a hétvégén megkapták a dokumentumot. A napokban a papíralapú számlák kézbesítése is nagyüzemben zajlik.
A jóváírt összeg a számla harmadik oldalán, a részletezőben, a "Támogatás, túlfizetés" sorban ellenőrizhető.
A januári fogyasztásra járó kedvezmény érvényesítése a mérőállás diktálásának időpontjától függ. Így előfordulhat, hogy a teljes összeg nem egyetlen számlán jelenik meg. Ha a felhasználó a januári diktálást követően már kapott számlát, a februári adatközlés utáni elszámolás tartalmazza majd a teljes januári időszakra eső kedvezményt. Amennyiben a legutóbbi mérőállás-közlés január második felében történt, az aktuális számla csak addig a napig veszi figyelembe a kedvezményt. A hónap fennmaradó részére járó támogatást a következő elszámolásban írják jóvá.
Az esetlegesen elmaradt gázszámlákat a szolgáltató nem egyszerre küldi ki az ügyfeleknek. Márciusban a megszokott rend szerint egyetlen számla érkezik. Ennek befizetésére legalább nyolc nap áll rendelkezésre. Fizetési nehézség esetén továbbra is kérhető részletfizetés.
Azok az ügyfelek, akik a rezsicsökkentési kedvezményt a gáz- helyett az áramszámlájukon szeretnék érvényesíteni, április 30-ig tehetik meg az ehhez szükséges nyilatkozatot. Számukra a jóváírás a kérelmek feldolgozása után, leghamarabb április első felében jelenik meg a villanyszámla "Támogatás" sorában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
