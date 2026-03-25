Útfelújítások: jól kell szerveznie, aki Budapest felé autózik az M7-en

Március 26-án, csütörtökön megkezdődnek az idei útfelújítások az MKIF Zrt. által fenntartott hazai gyorsforgalmi utakon. A munkálatok hat útszakaszt érintenek. Összesen mintegy 630 ezer négyzetméternyi burkolatot cserélnek ki. Bár a korábbi évekhez képest jóval kevesebb terelésre kell számítani, az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán idén is lesznek érdemi munkálatok.

A felújítások az M1-es, M3-as, M30-as, M35-ös, M7-es és M70-es jelzésű utakon zajlanak. Ezeken a szakaszokon az aszfaltozás mellett három híd és öt pihenőhely is megújul.

Az M7-es autópályán utazók számára fontos hír, hogy a nyári vakáció idején az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon egyik irányban sem végeznek előre tervezett munkákat. Ez a korábbi évek bevált gyakorlatának felel meg. A nyári szünet előtt és után a Balaton felé tartó oldalon csak kisebb beavatkozásokra lehet számítani.

Ezzel szemben a Budapest felé vezető sávokban nagyobb volumenű burkolatcserék várhatók.

Az elmúlt három évben nagyszabású rekonstrukciós program zajlott. Ennek keretében összesen 13 millió négyzetméternyi aszfaltot cseréltek ki, valamint több száz hidat és pihenőt újítottak fel. Emiatt idén országosan már jelentősen kevesebb forgalomterelésre kell készülni. A kivitelező ugyanakkor arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületek mellett a KRESZ szabályait betartva, fokozott óvatossággal vezessenek. Ezzel az úton dolgozók és a saját biztonságukat is védik.

