  • Megjelenítés
Útfelújítások: jól kell szerveznie, aki Budapest felé autózik az M7-en
Gazdaság

Útfelújítások: jól kell szerveznie, aki Budapest felé autózik az M7-en

Portfolio
Március 26-án, csütörtökön megkezdődnek az idei útfelújítások az MKIF Zrt. által fenntartott hazai gyorsforgalmi utakon. A munkálatok hat útszakaszt érintenek. Összesen mintegy 630 ezer négyzetméternyi burkolatot cserélnek ki. Bár a korábbi évekhez képest jóval kevesebb terelésre kell számítani, az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán idén is lesznek érdemi munkálatok.

A felújítások az M1-es, M3-as, M30-as, M35-ös, M7-es és M70-es jelzésű utakon zajlanak. Ezeken a szakaszokon az aszfaltozás mellett három híd és öt pihenőhely is megújul.

Az M7-es autópályán utazók számára fontos hír, hogy a nyári vakáció idején az M0-s autóút és Balatonvilágos közötti szakaszon egyik irányban sem végeznek előre tervezett munkákat. Ez a korábbi évek bevált gyakorlatának felel meg. A nyári szünet előtt és után a Balaton felé tartó oldalon csak kisebb beavatkozásokra lehet számítani.

Ezzel szemben a Budapest felé vezető sávokban nagyobb volumenű burkolatcserék várhatók.

Az elmúlt három évben nagyszabású rekonstrukciós program zajlott. Ennek keretében összesen 13 millió négyzetméternyi aszfaltot cseréltek ki, valamint több száz hidat és pihenőt újítottak fel. Emiatt idén országosan már jelentősen kevesebb forgalomterelésre kell készülni. A kivitelező ugyanakkor arra kéri a közlekedőket, hogy a munkaterületek mellett a KRESZ szabályait betartva, fokozott óvatossággal vezessenek. Ezzel az úton dolgozók és a saját biztonságukat is védik.

Még több Gazdaság

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility