Veszélyes fordulat az időjárásban: hatalmas erejű orkán érkezik, életbe lépett a riasztás a hétvégére

A front hatására szerda este a Dunántúlon északnyugatira fordul, majd egyre inkább viharossá fokozódik a szél. Csütörtökön a nyugati országrészben már sokfelé kell 60-80 km/h-s lökésekre számítani. A legintenzívebb légmozgás a nyugati határszélen, a Balaton térségében és a Dunántúli-középhegység magasabb pontjain várható.

Ezeken a területeken a szél ereje a 90-100 km/h-t is elérheti, sőt, helyenként meg is haladhatja azt.

A viharos szél miatt a HungaroMet csütörtökre másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki Vas és Zala vármegyék területére. Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy vármegyékben az erős széllökések miatt elsőfokú, citromsárga riasztás lép életbe. Mindeközben a Dunától keletre csütörtökön még az élénk déli és délkeleti szél lesz a meghatározó. Ez a légmozgás kora estétől egyre több helyen északkeletire fordul.

A zord, szeles idő pénteken és a hétvégén is folytatódik. A Dunántúlon továbbra is előfordulhatnak 80-90 km/h-s viharos lökések. Eközben északon és északkeleten is jelentősen felerősödik a légmozgás, így arrafelé 70-80 km/h-s szélre kell készülni. A hétvégén az ország nagy részén erős marad az északias szél. Ez a légtömeg leginkább a nyugati és az északkeleti tájakon okoz majd továbbra is viharos széllökéseket.

