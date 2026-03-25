Vészjósló jövőképet vázolt fel a BlackRock vezére: elhúzódó és mély recesszióba taszíthatja a világot, ha ez megtörténik

Larry Fink, a 14 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelő BlackRock vezérigazgatója a BBC-nek adott interjújában két szélsőséges forgatókönyvet vázolt fel a közel-keleti konfliktus kapcsán. Az optimista forgatókönyv szerint, ha a helyzet rendeződik, és Irán visszatér a nemzetközi közösségbe, az olajár a háború előtti szint alá eshet. Ha viszont Irán továbbra is fenyegetést jelent,
évekig száz dollár feletti, akár a hordónkénti 150 dollárt is elérő árakkal kell számolnunk. Ez egy mély és elhúzódó recesszióhoz vezetne.
Fink hangsúlyozta, hogy az emelkedő energiaárak regresszív adóként működnek. Ezek ugyanis aránytalanul sújtják az alacsonyabb jövedelműeket. Szerinte az országoknak pragmatikusan kell kezelniük az energiamixüket. A rendelkezésre álló forrásokat maximálisan ki kell aknázniuk, miközben erőteljesen kell nyitniuk az alternatív energiaforrások felé. Ha az olajár évekre 150 dollár közelében ragadna, az felgyorsítaná a globális átállást a nap- és szélenergiára.
A 2007–2008-as pénzügyi válsággal vonható párhuzamokat a BlackRock vezetője határozottan elutasította.
Semmilyen hasonlóságot nem látok. Semennyit
– mondta. Hozzátette, hogy a pénzintézetek ma lényegesen stabilabbak, mint akkoriban. A problémás eszközalapok ráadásul a teljes piacnak csupán a töredékét teszik ki.
Nincs AI lufi
A mesterséges intelligencia (MI) körüli befektetési lázzal kapcsolatban Fink kijelentette, hogy nem lát buborékot a piacon. A BlackRock tavaly egy konzorcium tagjaként, egy 40 milliárd dolláros tranzakció keretében vásárolta meg az egyik legnagyobb adatközpont-szolgáltatót. Fink szerint a technológiai dominanciáért folyó verseny miatt elengedhetetlen az MI-képességek erőteljes fejlesztése.
Ha ez elmarad, Kína jelentős lépéselőnybe kerülhet.
Az MI-infrastruktúra bővítésének legnagyobb akadályát az energiaárakban látja. Míg Kína masszívan fektet be a nap- és atomenergiába, Európában "csak sok beszédet és semmilyen cselekvést" tapasztal.
Az MI kapcsán Fink arra is felhívta a figyelmet, hogy a technológia rengeteg új munkahelyet fog teremteni.
Ez elsősorban a villanyszerelői, hegesztői és vízvezeték-szerelői szakmákat érinti.
Ezzel párhuzamosan bizonyos szellemi munkakörök iránt csökkenhet a kereslet. Úgy véli, a második világháború után az Egyesült Államokban mindenkit a felsőoktatás felé tereltek, amit mára túlzásba vittek. Ezt a szemléletet most újra kell gondolni. A szakképzésre épülő karrierek éppoly értékesek lehetnek, mint a diplomát igénylő pályák. A társadalomnak pedig újra büszkének kellene lennie a fizikai szakmákra.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
