  • Megjelenítés
Viharos széllel és havazással tör be a fagy Magyarországra
Gazdaság

Viharos széllel és havazással tör be a fagy Magyarországra

Portfolio
Szerda este egy markáns hidegfront éri el az országot. Ez csütörtöktől jelentős lehűlést és bőséges csapadékot hoz magával. A Dunántúl nyugati felén és a Bakonyban az esőt havazás váltja fel. A hegyekben akár több centiméteres hótakaró is kialakulhat, amelyet viharos szél kísérhet - írta meg az Időkép.

A hét közepén érkező frontrendszer, valamint a nyomában kialakuló mediterrán ciklon országszerte kiadós csapadékot okoz.

A Dunántúl nyugati térségébe betörő viharos északi széllel hirtelen fagyos levegő áramlik be.

Ennek hatására a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd csütörtök délutántól már a Bakonyban és a nyugati síkvidékeken is havas esőbe, később pedig havazásba vált az eső.

A hőmérséklet a magasabban fekvő területeken fagypont alá süllyedhet. Péntek délutánig az Alpokalján és a Bakonyban több centiméteres vizes, tapadó hó hullhat. Eközben az alacsonyabban fekvő tájakon is kialakulhat egy vékony, átmeneti, olvadozó hóréteg. Mivel az erős szél hordhatja a havat és hófúvásokat okozhat, az érintett nyugati térségekben senkinek sem ajánlott megfelelő téli gumi nélkül autóba ülnie.

Még több Gazdaság

A télies időjárás azonban nem tart sokáig.

A hétvégére ismét enyhülés kezdődik, így a havazás mindenhol megszűnik. Ha hullik is csapadék, az már a nyugati országrészben is kizárólag eső vagy zápor formájában jelentkezik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

