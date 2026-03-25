Viharos széllel és havazással tör be a fagy Magyarországra

A hét közepén érkező frontrendszer, valamint a nyomában kialakuló mediterrán ciklon országszerte kiadós csapadékot okoz.

A Dunántúl nyugati térségébe betörő viharos északi széllel hirtelen fagyos levegő áramlik be.

Ennek hatására a Soproni- és a Kőszegi-hegységben, majd csütörtök délutántól már a Bakonyban és a nyugati síkvidékeken is havas esőbe, később pedig havazásba vált az eső.

A hőmérséklet a magasabban fekvő területeken fagypont alá süllyedhet. Péntek délutánig az Alpokalján és a Bakonyban több centiméteres vizes, tapadó hó hullhat. Eközben az alacsonyabban fekvő tájakon is kialakulhat egy vékony, átmeneti, olvadozó hóréteg. Mivel az erős szél hordhatja a havat és hófúvásokat okozhat, az érintett nyugati térségekben senkinek sem ajánlott megfelelő téli gumi nélkül autóba ülnie.

A télies időjárás azonban nem tart sokáig.

A hétvégére ismét enyhülés kezdődik, így a havazás mindenhol megszűnik. Ha hullik is csapadék, az már a nyugati országrészben is kizárólag eső vagy zápor formájában jelentkezik.

