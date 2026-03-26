2030-ig el fogjuk érni, hogy legyen jégmentes napja az Északi-sarknak

A Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC) csütörtöki jelentése szerint az Északi-jeges-tengert borító jégtakaró kiterjedése idén március 15-én érte el téli maximumát. Ekkor mindössze 14,29 millió négyzetkilométert borított jég. Ez kissé elmarad a tavalyi, 14,31 millió négyzetkilométeres korábbi negatív rekordtól. A 40 ezer négyzetkilométeren belüli eltérést a kutatók azonban statisztikai holtversenynek tekintik.
Az idei téli maximum 1,36 millió négyzetkilométerrel, vagyis Texas területének nagyjából kétszeresével maradt el az 1981 és 2010 közötti átlagtól.
"Ez a rekordalacsony maximum rossz kiindulópontot jelent a tavaszi és nyári olvadási időszak számára" - figyelmeztetett Walt Meier, az NSIDC vezető kutatója.
A mostani rekord az emberi tevékenység okozta felmelegedés által hajtott, egyre gyorsuló jégvesztést teszi kézzelfoghatóvá. A sarki jég visszahúzódása nyáron még szembetűnőbb. Ez a folyamat nem csupán a sarkvidéki élőhelyeket és az ott élő fajokat fenyegeti, hanem egy pozitív visszacsatolási mechanizmus révén tovább fokozza a felmelegedést. A jég ugyanis természetes módon veri vissza a napfényt. A helyén szabaddá váló sötétebb óceánfelszín azonban elnyeli a sugárzást, ami további hőmérséklet-emelkedést és intenzívebb olvadást idéz elő.
Meier hangsúlyozta, hogy egy-két rekordév önmagában még nem feltétlenül perdöntő. Az 1979 óta megfigyelt, markánsan csökkenő trend tükrében azonban ez az eredmény is megerősíti az eddigi tapasztalatokat. Jól látható, hogy az északi-sarkvidéki tengeri jég kiterjedése minden évszakban drámai változáson megy keresztül.
Egyes kutatók becslése szerint az Északi-sarkvidék még az évtized vége előtt átélheti első jégmentes napját.
Ezt a mérföldkövet úgy határozzák meg a szakemberek, amikor a jégkiterjedés egymillió négyzetkilométer alá csökken. A jégvesztés aggasztó üteme geómérnöki megoldások kutatására is ösztönözte a tudósokat. Felmerült például az az ötlet, hogy a mélyebb és hidegebb óceáni vizet a meglévő jégtakaróra szivattyúzzák a gyorsabb újrafagyasztás érdekében.
A címlapkép illusztráció.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
