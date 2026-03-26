350 forintos extra nyugdíjemelést szeretne egy érdekvédelmi szervezet

A Magyar Nemzeti Bank friss, 2026 márciusában közzétett inflációs prognózisa szerint az év végére 3,8 százalékra gyorsulhat a pénzromlás üteme. Ez meghaladja azt a 3,6 százalékos mértéket, amely alapján januárban a nyugdíjakat emelték, így a jelenlegi ellátások reálértéke a vártnál nagyobb mértékben csökkenhet.
A különbség elsősorban az alacsony nyugdíjjal rendelkezőket érinti, akiknek jövedelme kevésbé képes követni az áremelkedést. Az egyesület ezért azt javasolja, hogy a medián, jelenleg mintegy 230 ezer forintos nyugdíj alatti ellátásban részesülők – mintegy egymillió ember – számára
soron kívüli, 0,2 százalékos korrekciót hajtsanak végre.
A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület szerint ez a lépés átlagosan havi mintegy 350 forintos emelést jelentene az érintetteknek. Bár az összeg nem jelentős, az érdekvédők hangsúlyozzák, hogy jelképes és elvi jelentősége is van: a nyugdíjak értékének megőrzése alapvető méltányossági kérdés.
A szervezet álláspontja szerint figyelmetlenség lenne, ha a költségvetés a legszegényebb időseket arra kényszerítené, hogy reálértékben veszítsenek jövedelmükből, miközben az infláció meghaladja az év elején figyelembe vett szintet. Az általuk javasolt korrekció ezt a különbséget mérsékelné, és hozzájárulna a kiszolgáltatott nyugdíjasok helyzetének stabilizálásához.
A címlapkép illusztráció.
