AI a kommunikációs és PR-szektorban: barát vagy ellenség?

A mesterséges intelligencia már most is érezhető hatást gyakorol a kommunikációs és PR szakmára. A szövegírástól a videóvágáson át a közösségimédia-stratégiák optimalizálásáig egyre több feladat válik automatizálhatóvá. De vajon milyen munkakörök tűnhetnek el teljesen, melyek alakulnak át, és milyen új szerepkörök jelennek meg a horizonton? Áttekintjük a jövő kommunikációs ökoszisztémáját, és megvizsgáljuk, hogyan változhat meg akár több tízezer szakember munkája a következő évtizedben.

Egy friss felmérés szerint 2025 közepére a PR-szakemberek 75 %-a már beépítette az AI-t a munkafolyamatába – ez jelentős növekedés a 2023-as mindössze 28 %-hoz képest. A válaszadók 60 %-a úgy véli, az AI fontossága tovább fog nőni az elkövetkező öt évben.

Ami a hazai helyzetet illeti: a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) felmérésének eredményei szerint

a magyar PR-szakemberek kétharmada szintén napi szinten használ AI-rendszereket.

A toplista élén elsöprő fölénnyel a ChatGPT áll. A népszerűbb technológiai megoldások közé a Microsoft Copilot, a DALL-E és a Midjourney, a Google Gemini és a Perplexity tartozik. Elenyésző – mindössze 2 százalék – azok aránya, akik még egyáltalán nem próbáltak ki ilyen megoldásokat.

A legtöbben ötletgenerálásra, brainstorming támogatására, háttérinformációk gyűjtésére és rendszerezésére, valamint rövidebb szövegek és közösségimédia-bejegyzések generálására vetik be a mesterséges intelligenciát, tízből kilencen a ChatGPT-t. Minden második válaszadó szerint a technológia sokat segít a munkájában, az emberek további harmada úgy véli, valamennyit javít a munka sebességén. A munka minőségén nagyjából a PR-szakemberek negyede szerint sokat, további negyedük szerint valamennyit javít. Tízből hat szakember szerint a technológia inkább segíti az azt kitanulók munkáját, a lemaradókét viszont veszélyezteti.

Az AI nem jön, hanem már itt van

A kommunikációs és PR szakmákban dolgozók már most is szembesülnek az AI nyújtotta lehetőségekkel – és kihívásokkal. A mesterséges intelligencia képes:

Automatizált szövegírásra : cikkek, sajtóközlemények, e-mailek vagy közösségimédia-posztok generálására.

: cikkek, sajtóközlemények, e-mailek vagy közösségimédia-posztok generálására. Tartalomfordításra : több nyelven, villámgyorsan, egyre jobb nyelvérzékkel.

: több nyelven, villámgyorsan, egyre jobb nyelvérzékkel. Képszerkesztésre és videóvágásra : sablonalapú klipeket készít, logókat animál, reklámokat vág.

: sablonalapú klipeket készít, logókat animál, reklámokat vág. Hangszintézisre : egyes kommunikációs kampányokban már AI-által generált hangok narrálnak.

: egyes kommunikációs kampányokban már AI-által generált hangok narrálnak. Döntéstámogatásra: elemzi a felhasználói viselkedést, optimalizálja a kampányokat.

A generatív AI, mint a ChatGPT, a Midjourney vagy a Runway már nemcsak asszisztál, hanem akár elsődleges tartalomalkotó is lehet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ember teljesen kiszorul a folyamatokból – de jelentősen átalakul a szerepe.

Már sztrájkolnak miatta

Az elmúlt években több kreatív szakma képviselői is tiltakoztak vagy sztrájkoltak a mesterséges intelligencia térnyerése miatt, különösen azokon a területeken, ahol sokak munkája került közvetlenül veszélybe az automatizáció és a generatív AI-eszközök miatt.

Az egyik legismertebb eset a hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja volt 2023-ban, amelyet a Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) és a Writers Guild of America (WGA) szervezett. Egyik fő követelésük az volt, hogy a stúdiók tiltsák meg az AI használatát forgatókönyvek írására vagy azok módosítására.

Hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg a színészek is, különösen az arcfelismerő és deepfake technológiák miatt. Újságírói szakszervezetek is jelezték aggályaikat, hogy a generatív AI szövegalkotása veszélyeztetheti a hiteles hírszolgáltatást. Grafikusok, illusztrátorok és fotósok is felszólaltak az ellen, hogy AI-algoritmusok a műveik felhasználásával tanulnak, jogdíjfizetés nélkül.

A tiltakozások közös nevezője: az AI működésével kapcsolatos átláthatóság hiánya, a szakmai jogok védelme és az etikai keretrendszer hiánya.

Eljön a rutinszerű kreativitás halála

Milyen munkaköröket válthat ki az AI a kommunikációs szektorban? A leginkább veszélyeztetett pozíciók azok, ahol a kreativitás rutinfolyamatokkal párosul, és ahol az AI már most is megfelelő teljesítményt nyújt. Ilyenek lehetnek:

Junior szövegírók: az egyszerű termékleírások, blogposztok, hírlevelek generálása többé-kevésbé hiba nélkül automatizálható.

az egyszerű termékleírások, blogposztok, hírlevelek generálása többé-kevésbé hiba nélkül automatizálható. Tartalomgyártók: a TikTok, Instagram vagy Facebook-posztok szerkesztése megadott témában és az időzítés is könnyen átadható az AI-nak.

a TikTok, Instagram vagy Facebook-posztok szerkesztése megadott témában és az időzítés is könnyen átadható az AI-nak. Fordítók és lektorok: főleg általános szövegek esetében már elég jók a gépi fordítók, így az emberek szerepe egyre inkább az utószerkesztésre korlátozódik.

főleg általános szövegek esetében már elég jók a gépi fordítók, így az emberek szerepe egyre inkább az utószerkesztésre korlátozódik. Grafikai asszisztensek: egyszerű bannerek, animációk, stockfotószerű képek gyorsan és költséghatékonyan előállíthatók AI révén.

egyszerű bannerek, animációk, stockfotószerű képek gyorsan és költséghatékonyan előállíthatók AI révén. Kutatási asszisztensek: Megfelelő utasítások nyomán a sajtófigyelés, a témakutatás - akár tudományos szinten - és akár a versenytárs-elemzés is nagy részben automatizálható.

Hány munkahely szűnhet meg? Bár a kommunikációs és PR szektorra vonatkozóan nincsenek specifikus számadatok, az általános trendek és az eddig megjelent nemzetközi elemzések alapján úgy becsülhető, hogy

a következő 5–10 évben a kommunikációs és PR szektor munkaköreinek 20–30%-a részben vagy teljesen automatizálhatóvá válik.

Ez világszinten akár több százezer álláshelyet is érinthet. Magyarországon körülbelül 5-10 ezer munkahely lehet veszélyben. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden megszűnés „eltűnés”, sok esetben inkább átalakulásról beszélünk.

Az AI térnyerése ugyanis természetesen új típusú álláshelyeket is hoz magával. A következő években kulcsfontosságúvá válhatnak a kommunikációs szakmában a következő pozíciók:

Prompt engineer: olyan szakember, aki pontos utasításokat tud adni az AI-nak kreatív vagy technikai feladatok elvégzésére.

olyan szakember, aki pontos utasításokat tud adni az AI-nak kreatív vagy technikai feladatok elvégzésére. Tartalomkurátor: aki az AI által generált anyagokat válogatja, szerkeszti, teszteli és hitelesíti. Gyakorlatilag lektor.

aki az AI által generált anyagokat válogatja, szerkeszti, teszteli és hitelesíti. Gyakorlatilag lektor. Adatvezérelt kampánytervező: az AI által szolgáltatott adatok alapján tervezi meg a PR- és marketingkampányokat.

az AI által szolgáltatott adatok alapján tervezi meg a PR- és marketingkampányokat. AI-tartalommoderátor: aki felügyeli, hogy a gép által gyártott szövegek ne sértsenek etikai vagy jogi normákat.

aki felügyeli, hogy a gép által gyártott szövegek ne sértsenek etikai vagy jogi normákat. Digitális storytelling specialista: aki az új eszközöket használva alkot összetett, multiformátumú kampányokat (szöveg, kép, hang, video).

aki az új eszközöket használva alkot összetett, multiformátumú kampányokat (szöveg, kép, hang, video). Etikai kommunikációs tanácsadó: az AI átláthatóságát, hitelességét és felelősségteljes használatát alakítja ki és felügyeli a versenyszféra, a nonprofit szektor és az állami szereplők körében.

Eszköz, nem pedig rivális

Működési sajátosságaiból fakadóan a kommunikációs szektor szereplői nagyon is hozzá vannak szokva a gyors, radikális változásokhoz, az új innovatív platformok és szoftverek felbukkanásához, valamint ahhoz, hogy munkavállalók – különösen a Covid óta – egy valóban globálisan működő online térben dolgoznak és versenyeznek egymással.

Így számukra talán kevésbé fenyegető az a nagy félreértés az AI kapcsán, hogy „elveszi a munkánkat”. Valójában ugyanis valószínűleg csak az veszíti el a munkáját, aki nem tanulja meg használni az AI-t. A technológia nem ellensége, hanem épp ellenkezőleg, erősítője lehet a kreatív iparnak, ha megfelelő tudással és etikai érzékkel párosul az emberi oldalon. A jövő kommunikációs szakembere miközben kreatív és empatikus marad, AI-kompatibilis is lesz, azaz gyors, rugalmas, emellett pontos utasításokra képes és adatvezérelt gondolkodású.

A Gartner elemzése szerint 2030-ra a kommunikációs kampányok 80%-a már hibrid modellben valósul meg, vagyis ember és az AI együtt dolgozik majd. A hagyományos kampánytervezés mellett az adaptív, valós idejű kampánymenedzsment válik alapelvvé.

A címlapkép illusztráció.