Akkora szélrohamok jönnek, hogy ki kellett adni a riasztást

Az esti órákban a Dunántúl nyugati részén fokozatosan megerősödik az északi szél. A széllökések sebessége gyakran eléri a 70-90 km/órát. Késő estétől Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban a viharos lökések akár a 95 km/órát is meghaladhatják. Pénteken ezeken a dunántúli területeken, illetve északkeleten – főként Borsod vármegyében – is folytatódik a rendkívül szeles idő.
A légmozgás várhatóan csak a péntek éjféli órákban veszít az erejéből.
A viharos szél mellett a kiadós esőzés is meghatározó lesz. Péntek reggelig a Dunántúl nyugati felén átlagosan 20-30 milliméter csapadék várható. Lokálisan azonban akár 40 milliméter is eshet. A régió más részein szintén számítani kell 15-20 milliméter esőre. Ennek intenzitása péntek napközben fokozatosan mérséklődik.
A csapadék intenzitásától függően a Nyugat-Dunántúl és Veszprém vármegye síkvidéki területein estétől péntek reggelig vékony hóréteg alakulhat ki. Ez az olvadozó, tapadó hó legfeljebb 5 centiméter vastag lesz. A magasabban fekvő tájakon jóval téliesebb lesz a helyzet. A Bakony csúcsain, valamint a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-15 centiméternél is vastagabb hótakaró gyűlhet össze. Péntek napközben a csapadék formája ismét esőbe vált, így a friss hó gyors olvadásnak indul.
