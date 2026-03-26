Akkora szélrohamok jönnek, hogy ki kellett adni a riasztást
Péntek éjfélig egy mediterrán ciklon alakítja az ország időjárását. Ez elsősorban a Dunántúlra hoz viharos szelet, jelentős mennyiségű csapadékot és helyenként tapadó havat.

Az esti órákban a Dunántúl nyugati részén fokozatosan megerősödik az északi szél. A széllökések sebessége gyakran eléri a 70-90 km/órát. Késő estétől Vas és Zala vármegyében, a Balaton nyugati térségében, valamint a Bakonyban a viharos lökések akár a 95 km/órát is meghaladhatják. Pénteken ezeken a dunántúli területeken, illetve északkeleten – főként Borsod vármegyében – is folytatódik a rendkívül szeles idő.

A légmozgás várhatóan csak a péntek éjféli órákban veszít az erejéből.

A viharos szél mellett a kiadós esőzés is meghatározó lesz. Péntek reggelig a Dunántúl nyugati felén átlagosan 20-30 milliméter csapadék várható. Lokálisan azonban akár 40 milliméter is eshet. A régió más részein szintén számítani kell 15-20 milliméter esőre. Ennek intenzitása péntek napközben fokozatosan mérséklődik.

A csapadék intenzitásától függően a Nyugat-Dunántúl és Veszprém vármegye síkvidéki területein estétől péntek reggelig vékony hóréteg alakulhat ki. Ez az olvadozó, tapadó hó legfeljebb 5 centiméter vastag lesz. A magasabban fekvő tájakon jóval téliesebb lesz a helyzet. A Bakony csúcsain, valamint a Soproni- és a Kőszegi-hegységben 10-15 centiméternél is vastagabb hótakaró gyűlhet össze. Péntek napközben a csapadék formája ismét esőbe vált, így a friss hó gyors olvadásnak indul.

Kilőhet a világhírű sajt ára: a vámok és a háború is nehezíti a helyzetet

Felfoghatatlan iramban húz el mellettünk a szlovák hadiipar

Ez a sokk most nem olyan, mint 2022-ben - megszólalt a BoE szakértője

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Lesöpörte az Európai Bizottság a vádat az újabb, parkoltatott, Magyarországnak járó eurómilliárdok kapcsán
Itt a bejelentés: heteken belül leáll a Magyarországot szinte teljes egészében ellátó Török Áramlat gázvezeték
