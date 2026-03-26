Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolóját

A Mol egy 40 MWh energiatárolási kapacitású villamosenergia-tároló rendszert épített fel Tiszaújvárosban, a Mol Petrolkémia területén. Ez Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros tárolója, amit közvetlenül a végfogyasztó mellé telepítettek, olvasható az olajcég közleményében. A beruházásnak köszönhetően a Mol beléphet a MAVIR által működtetett rendszerszintű szolgáltatások piacára. A 6,6 milliárd forintból megvalósult létesítménynek fontos szerepe lesz az országos elektromos hálózat ingadozásainak kiegyensúlyozásában. A Mol Magyarországon 2030-ra összesen 500 MWh-nyi tárolórendszert tervez kiépíteni. A beruházáshoz az Európai Unió 2,699 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében.

A TISZAÚJVÁROSI EGYSÉG AZ ORSZÁGOS ÁTVITELI HÁLÓZATOT FOGJA TÁMOGATNI A HÁLÓZATI INGADOZÁSOK KIEGYENSÚLYOZÁSÁVAL.

Ennek a kereskedelmi részét az Alteo fogja végezni. A Mol és partnerei 73,8%-os részesedést birtokolnak az Alteóban, amely ~110 MW megújulóenergia alapú erőművi (szél, nap, víz, biogáz) kapacitással rendelkezik, valamint jelenleg a Magyarországon működő energiatároló összkapacitás mintegy 40 százalékát biztosítja.

A Mol Petrolkémiánál már üzemel egy 5,8 MW-os napelempark, amelyet hamarosan egy 48 MW kapacitású követ. A Mol Magyarországon már több mint 400 MW naperőművi kapacitással rendelkezik, amelyet tovább kíván bővíteni a jövőben, olvasható a közleményben.

“(...) Minden lépésünknél odafigyelünk, hogy megőrizzük az egyensúlyt a fenntarthatóság, az ellátásbiztonság és a gazdasági versenyképesség között. Erre jó példa tiszaújvárosi beruházásunk is (...)” – mondta Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese.

