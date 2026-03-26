Bértranszparencia és AI: lemorzsolódáshoz vezethet, ha kiderül, hogy egy másik kolléga többet keres

Munkaerőhiányban a bérezés nem pusztán HR-téma, hanem közvetlen üzleti versenyképességi tényező. Pinczés Balázs és Purcsi János panelbeszélgetése azt járja körül, hogyan csökkentheti a bértranszparencia a fluktuációt és gyorsíthatja a toborzást, miközben csak akkor kerülhető el a bérspirál és a belső igazságtalanság érzete, ha a vállalat strukturált javadalmazási logikával, megbízható adatokkal és felkészített vezetőkkel vág neki a változásnak.
Pinczés Balázs, a Progress Partners ügyvezetője, a NEXON szakmai együttműködő partnere azzal indítja a témát, hogy a bértranszparencia nem „EU-s paragrafusok” felolvasása, hanem egy mindennapi üzleti realitás: a bérek nyomása a munkaerőhiányos környezetben közvetlenül hat a fluktuációra, a toborzás tempójára és a kulcskompetenciák megtartására.
Purcsi János, a NEXON üzleti megoldások igazgatója erre reagálva azt hangsúlyozza, hogy a transzparencia nem önmagában jó vagy rossz, hanem attól függ, mennyire felkészült rá a szervezet: megfelelő háttér nélkül súrlódást és konfliktust növelhet, de jó felkészültséggel kifejezett versenyelőnyt is adhat, különösen ott, ahol a munkaerőért folytatott verseny eleve kiélezett.
Pinczés a közönség visszajelzéseire támaszkodva rámutat, hogy az autóipari környezetben a legdrágább „súrlódási veszteségek” tipikusan a fluktuáció és a bérfeszültség, amit tovább erősít a helyi piaci verseny és a volatilis környezet. A Debrecenhez hasonló régiókban – ahol a beruházások gyors egymásutánban jelennek meg – a munkaerő mobilitása különösen érzékeny tényező, és már kisebb bérkülönbségek is gyors döntésekhez vezethetnek. Purcsi ezt azzal egészíti ki, hogy a dolgozók eddig is beszéltek egymás között a bérekről, csak informálisan; a transzparencia hatására viszont sokkal nyíltabban, gyakrabban és felhatalmazottabban fognak kérdezni, és a szervezetnek fel kell készülnie a válaszokra.
Pinczés egy gyakorlati példán keresztül teszi kézzelfoghatóvá a helyzetet: ha két azonos munkakörű technikusnál kiderül egy 10%-os különbség, az könnyen konfliktushoz vezethet, különösen akkor, ha a bérinformáció véletlenül „kiszivárog”. Purcsi erre rácsatolva azt mondja, hogy az ilyen szituációk valósak és várhatók, és a megoldás egyik része az, hogy a vállalat kezelje felelősen az adatokat és a hozzáférést, például elektronikus bérjegyzékkel és rendezett információáramlással. Ugyanakkor gyorsan hozzáteszi:
önmagában a technikai megoldás nem elég, mert a kérdések mögött mindig az igazságosság és a magyarázhatóság igénye áll.
Pinczés szerint nem az a fő probléma, hogy két ember nem ugyanannyit keres azonos munkakörben, hanem az, ha a cég nem tudja megindokolni a különbséget egy következetes struktúra mentén, és ezzel belső igazságtalanság-érzetet teremt. Purcsi egyetért, és azt emeli ki, hogy ehhez tudatos javadalmazási rendszer, munkakör-értékelés, kompetenciák követése és szervezeti szintű informatikai támogatás kell, mert a bértranszparencia már régen nem csak HR-adatokról szól. A hangsúly szerinte azon van, hogy a vezetőknek és a szervezetnek gyorsan kell tudnia megbízható, aktuális adatokhoz jutni, és ebből konzisztensen kommunikálni.
Pinczés egy másik, sokakat érintő dimenziót is behoz: a megfelelés és a bizonyíthatóság kérdését. A beszélgetésben arra hívja fel a figyelmet, hogy a munkáltatónak nemcsak a dolgozók felé kell majd érthetően és alátámaszthatóan megindokolnia a bérkülönbségeket, hanem egy esetleges hatósági ellenőrzés során is képesnek kell lennie dokumentált módon bizonyítani a döntések jogszerűségét. Purcsi ehhez kapcsolódva megerősíti, hogy a kockázatkezelés része az is, hogy a szervezet ne ad hoc módon reagáljon, hanem előre kialakított rendszerrel és felelősségi renddel kezelje a bérrel kapcsolatos kérdéseket.
Pinczés külön hangsúlyozza: tévút azt gondolni, hogy mindez „a HR dolga”, mert a felelősség végül a menedzsmentnél, sőt az ügyvezetői szinten landol, ha jogsértési vagy reputációs ügy keletkezik. Purcsi erre reagálva a kulturális oldalt emeli ki: a bér eddig sok szervezetben tabu volt, most viszont változásmenedzsmentre és felsővezetői szponzorációra van szükség, hogy a nyílt kommunikáció ne szétszakítsa, hanem stabilizálja a szervezetet. Pinczés záró gondolatként három fókuszt jelöl ki:
a strukturált, transzparens módszertant, a megbízható adatokhoz gyors hozzáférést biztosító rendszert, valamint a vezetők kommunikációs felkészítését, hogy a bérekről nyíltan, mégis konfliktusmentesen tudjanak beszélni.
Purcsi pedig azzal egészíti ki, hogy a dolgozói megkeresésekre sokszor rövid határidővel, írásban kell reagálni, ezért a jól felépített, akár önkiszolgáló tájékoztatás nemcsak megfelelési kényszer, hanem működési és toborzási előny is lehet.
Őszinteség az autóiparban: bértranszparencia, munkaerő és AI a HR fókuszában
A panelben a résztvevők abban értettek egyet, hogy a bértranszparencia nem „kirakat”, hanem eszköz az indokolatlan bérkülönbségek kezelésére, miközben a munkaerőhiány és a technológiai váltás egyszerre kényszeríti ki a tudatosabb kommunikációt, képzést és adatvezérelt döntéshozatalt. A beszélgetés végkicsengése szerint a HR jövőbeli szerepének középpontjában továbbra is az ember marad: a biztonság, a mentális stabilitás és a készségek fejlesztése.
Pinczés Balázs, a Progress Partners ügyvezetője, a NEXON szakmai együttműködő partnere moderátorként azt a keretet adta a beszélgetésnek, hogy az autóiparban a problémák kimondása nem konfliktus, hanem fejlődési lehetőség. A bértranszparenciát ezért nem nyűgként, hanem olyan, alapvetően pozitív célú EU-s irányelvként vezette fel, amely a bérszakadék és a nemek közötti indokolatlan különbségek csökkentésére jött létre. A munkaerőhiány témáját a vendégmunkásokra vonatkozó szabályokkal és a hosszabb távú megtarthatóság dilemmájával tette kézzelfoghatóvá.
A beszélgetés utolsó részében provokatívan kérdezett rá a HR stratégiai „vétójogára”, és arra, hogy a VUCA-környezetben inkább a „HR” vagy a „H” (humán oldal) lesz-e a döntő, ezzel a mentális és fizikai biztonságot a vita középpontjába emelve.
Dr. Varga Zoltán a Magyar Suzuki HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek operatív igazgatója a bértranszparenciát elsősorban érettségi és belső kommunikációs kérdésként fogta meg: szerinte nem elég egyszer bejelenteni a kötelezettségeket, a témát „frekventáltan” kell napirenden tartani a vezetői fórumokon. Az AI kapcsán személyes tapasztalatból beszélt, „fogyasztóként” kezdte el használni, és azt hangsúlyozta, hogy csak valós kipróbálással érthető meg a hatása a gondolkodásra és a munkára.
Úgy látja, új munkakörök jönnek létre és régiek alakulnak át, ezért a jövőálló készségek között a mentális stabilitást, az érzelmi intelligenciát és a kommunikációt tartja kulcsnak. A záró kérdésre is következetesen válaszolt:
a Suzuki üzenete szerint „első a biztonság”, ami egyszerre jelenti a testi-lelki biztonságot és a hosszú távú megélhetés kiszámíthatóságát.
Varga-Papp Szilvia a Knorr-Bremse KECT/L-HR HR Managere a kecskeméti működésből kiindulva rávilágított, hogy a 24/7-es, folyamatos műszakrendet igénylő termelésben a munkaerőhiány már évek óta stratégiai realitás. Náluk ezért a külföldi toborzás fokozatosan épült fel, a magyarul beszélő határon túli csoportoktól egészen a Fülöp-szigeteki munkavállalókig, és a működés stabilitása miatt kifejezett cél a bevált kollégák lehető leghosszabb megtartása. Az AI-ról úgy beszélt, mint megkerülhetetlen átalakító erőről, amely egyszerre ígér hatékonyságot és kelt fenyegetettségérzetet, ezért a folyamatlépések automatizálása mellett az átképzési igényeket is előre kell tervezni.
A HR stratégiai szerepét ugyanakkor nem abszolút jogosítványként, hanem a vezetői befogadókészséggel közös partnerségként írta le: az adatok önmagukban nem elégségesek, üzleti nyelvre fordított, meggyőző narratívává kell őket alakítani.
Dr. Szigeti Éva az Audi Akademie Hungaria vezetőjeként azt emelte ki, hogy az Audi Hungariánál a bértranszparencia alapjai régóta adottak, hiszen 2010 óta működik munkakörértékelési rendszerük. A legnagyobb kockázatot nem a transzparencia elvében, hanem a riportálási és adatszolgáltatási elvárások gyakorlati megvalósításában látja: a szabályozás akkor segít, ha nem borítja fel a meglévő folyamatokat és IT-rendszereket, és nem teremt aránytalan adminisztratív terhet. A munkaerő témában a demográfiai trendeket hangsúlyozta, és amellett érvelt, hogy a vendégmunkás-foglalkoztatásban akkor is érdemes tapasztalatot gyűjteni, ha valakinél épp nem releváns, mert a munkaerő-kínálat szűkülése strukturális jelenség.
Az automatizációt és AI-t „humán átállásként” írta le: szemléletváltás, pszichológiai biztonság és intézményesített tanulás kell hozzá, hogy a munkatársak kiterjesztett képességként, ne fenyegetésként tekintsenek a technológiára.
Brozman Zsuzsanna, a S.E.G.A. Hungary Kft. HR igazgatója a bértranszparenciánál nem az adat-előállítást, hanem a félreértések kezelését tartotta a legnagyobb kihívásnak. Úgy látja, a szervezeten belül sokaknál él az a tévhit, hogy a transzparencia „mindenki mindent tud” helyzetet jelent, miközben a szabályozás várhatóan pontos jogosultságokat és célhoz kötött információkérést ír majd le.
A munkaerőpiaci nyomásra reagálva jelezte, hogy náluk egyelőre tudatos döntés a régióra támaszkodni, mert a külföldi munkaerő költsége ugyanabban a munkakörben is jelentősen magasabb lehet. A záró gondolatokban következetesen az emberi tényezőt emelte ki: bármilyen technológia csak akkor ér valamit, ha van, aki működteti, ezért a HR-ben is a „H”, vagyis az ember marad a stratégiai középpont.
Megszólalt a vészcsengő: itt az újabb válság, jöhetnek a leállások
Az alternatív beszerzési források sem jelentenek megoldást.
Harold James: Donald Trump nem tudja megoldani a válságot, amit ő okozott
A Princeton Egyetem professzorának cikke.
Mindenki ettől tartott: félelmetes szövetséges csatlakozhat a rezsimhez, globális krízis fenyeget
Készen állnak csatlakozni.
Hornung Ágnes lett az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója
A Magyar Bankszövetség főtitkárának a személyi javaslatát egyhangúlag támogatta az igazgatótanács.
Megdöbbentő szövetséggel mentek neki Ursula von der Leyen legújabb alkujának
Nincs válogatás a Bizottság vezetője ellen vívott csatákban.
Kimondták, amitől sokan tartottak: jelentős drágulás jön az Egyesült Államokban az iráni háború miatt
Súlyos üzenetet kaptak a kormányok is.
Felbukkantak Amerika B-2 Spirit lopakodó bombázói, de van itt valami furcsaság
Valami nagyon nem stimmel.
Eljött a fordulat, amitől sokan rettegtek: Putyin állítólag meggondolta magát Ukrajnával kapcsolatban, döntött a háború folytatásáról
Az iráni háború miatt teljesen új helyzetbe került Oroszország.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.