Csődvédelmet kért a patinás osztrák cég - Mi lesz a magyar munkahelyekkel?
Csődvédelmet kért az osztrák ADA Möbelwerke Holding AG, miután a vállalat pénzügyi nehézségekbe került. A cég célja, hogy a csoportot csökkentett formában működtesse tovább, és nemzetközi befektetők bevonásával megőrizze a magyarországi és romániai gyártóbázisokat - írja a Hellovidék.

A csődeljárás két ausztriai társaságot érint,

amelyek együttes adóssága mintegy 30 millió euró, elsősorban intézményi hitelezők felé.

Az osztrák központú ADA az egyik régi szereplő az európai bútoriparban, gyártó- és irodai telephelyei Ausztriában, Magyarországon és Romániában működnek. A vállalat szerint a problémák hátterében a bútorpiac gyengélkedése áll: a tartós fogyasztói visszafogottság, a hagyományos bútor-kiskereskedelem visszaesése és az iparági konszolidáció egyaránt nyomást gyakorolt a cégre.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az idei év eleje óta a rendelésállomány átlagosan 20 százalékkal elmarad a várakozásoktól, ami jelentősen rontotta a jövedelmezőséget.

A pénzügyi nehézségek ellenére a magyarországi üzemek egyelőre folyamatosan működnek. A legnagyobb gyártóbázis a körmendi üzem, ahol kárpitozott bútorokat állítanak elő.

A cégcsoport összesen több mint 1200 munkavállalót foglalkoztat:

  • Ausztriában mintegy 180 főt
  • Romániában körülbelül 500 főt
  • Magyarországon – Zalaegerszegen, Novajon és Körmenden – mintegy 600 embert

Járműipar 2026

