Digitális iker és lakóautó-tervezés: így lesz sikeres a gyakorlatban az ipari digitalizáció
Digitális iker és lakóautó-tervezés: így lesz sikeres a gyakorlatban az ipari digitalizáció

A virtuális üzembe helyezés és digitális ikrek technológiája akár 50 százalékkal lerövidítheti a fejlesztési időszakot és ugyanennyi energiamegtakarítást eredményezhet – mondta Koós Gábor, a Siemens Zrt. projektmenedzsere a Portfolio Járműipar 2026 konferencián.

A Siemens 140 éve van jelen Magyarországon, amely elegendő idő volt ahhoz, hogy a vállalat saját projektmenedzsment metodológiát dolgozzon ki és megalkossa saját adatbázisát, ahol minden vevő projektjét hatékonyan tudják kezelni. A virtuális üzembe helyezés egy szimulációs térben történő folyamat, amely alapvetően megváltoztatja a hagyományos projektmegvalósítást.

Amikor a virtualizációról beszélünk, tulajdonképpen hamarabb meg tud történni a szoftverfejlesztés, mint maga az építkezés"

– magyarázta Koós Gábor, a Siemens Zrt. projektmenedzsere.

A BMW példája jól szemlélteti a technológia előnyeit: 2023 szeptemberében, amikor az építkezés még korai fázisában volt, a virtuális üzembe helyezés már megtörtént. A virtuális térben a gyártósorok és gépek már termeltek, míg a hivatalos gyáravató csak 2025 szeptemberében volt – két évvel később.

Jelentős eredmények a BMW projektben

A Siemens BMW-nél megvalósított projektje során több mint 5 kilométer pályát építettek meg, amely magába foglalt mechanikus acélszerkezeti építkezést több mint 4000 tonna acéllal, valamint több mint 500 gép telepítését több ezer kilométernyi vezetékkel és kábeltálcával.

A projekt során nulla emberi sérülés történt, nem történt géptörés, és semmilyen olyan meghibásodás nem fordult elő, ami bármilyen autóalkatrész sérülését okozta volna.

Koós Gábor
Siemens Zrt., projektmenedzser
Korábban az elektronikai iparban dolgoztam minőségbiztosítási és folyamatfejlesztési területeken. Az ott szerzett tapasztalatokat jól tudom hasznosítani a mindennapok során.
Digitális ikrek technológiája

A digitális ikrek (digital twin) technológia lehetővé teszi a virtuális világ fizikai megjelenítését és a valóság virtuális kiterjesztését. 2025-ben az FIA döntése volt, hogy az új 2026-os versenyautókat már nem egyszerű prototípusgyártással, hanem először szimulációs térben hozzák létre, ahol elvégzik a szükséges aerodinamikai és biztonságtechnikai teszteket.

Gyakorlati alkalmazások

A technológia nemcsak az autóiparban alkalmazható. A Siemens saját gyárában is bevezette a digitális ikrek technológiáját a folyamatosan változó vevői igények rugalmas kezelésére. A 3D virtuális környezetben képesek méretarányos szimulációkat elvégezni és megtervezni a teljes átrendezési folyamatot anélkül, hogy a termelést meg kellene szakítani.

A Hymer vállalat a legújabb lakóautójának megtervezésénél szintén először virtuális környezetben tervezte meg a járművet, elvégezte a szükséges teszteket, és csak az utolsó verziót küldte prototípusgyártásra. Ma is használják ezt a technológiát egyedi vevői igények kielégítésére.

Oktatás és jövőkép

A virtuális technológia az oktatásban is alkalmazható új kollégák betanítására, munkaállomások szimulálására és új munkafolyamatok kidolgozására. Koós Gábor szerint a jövő az ipari metaverzumban rejlik, amely a digitalizáció következő lépcsőfoka lehet a projektmenedzsmentben.

