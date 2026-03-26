Digitális iker és lakóautó-tervezés: így lesz sikeres a gyakorlatban az ipari digitalizáció

A Siemens 140 éve van jelen Magyarországon, amely elegendő idő volt ahhoz, hogy a vállalat saját projektmenedzsment metodológiát dolgozzon ki és megalkossa saját adatbázisát, ahol minden vevő projektjét hatékonyan tudják kezelni. A virtuális üzembe helyezés egy szimulációs térben történő folyamat, amely alapvetően megváltoztatja a hagyományos projektmegvalósítást.

Amikor a virtualizációról beszélünk, tulajdonképpen hamarabb meg tud történni a szoftverfejlesztés, mint maga az építkezés"

– magyarázta Koós Gábor, a Siemens Zrt. projektmenedzsere.

A BMW példája jól szemlélteti a technológia előnyeit: 2023 szeptemberében, amikor az építkezés még korai fázisában volt, a virtuális üzembe helyezés már megtörtént. A virtuális térben a gyártósorok és gépek már termeltek, míg a hivatalos gyáravató csak 2025 szeptemberében volt – két évvel később.

Jelentős eredmények a BMW projektben

A Siemens BMW-nél megvalósított projektje során több mint 5 kilométer pályát építettek meg, amely magába foglalt mechanikus acélszerkezeti építkezést több mint 4000 tonna acéllal, valamint több mint 500 gép telepítését több ezer kilométernyi vezetékkel és kábeltálcával.

A projekt során nulla emberi sérülés történt, nem történt géptörés, és semmilyen olyan meghibásodás nem fordult elő, ami bármilyen autóalkatrész sérülését okozta volna.

Digitális ikrek technológiája

A digitális ikrek (digital twin) technológia lehetővé teszi a virtuális világ fizikai megjelenítését és a valóság virtuális kiterjesztését. 2025-ben az FIA döntése volt, hogy az új 2026-os versenyautókat már nem egyszerű prototípusgyártással, hanem először szimulációs térben hozzák létre, ahol elvégzik a szükséges aerodinamikai és biztonságtechnikai teszteket.

Gyakorlati alkalmazások

A technológia nemcsak az autóiparban alkalmazható. A Siemens saját gyárában is bevezette a digitális ikrek technológiáját a folyamatosan változó vevői igények rugalmas kezelésére. A 3D virtuális környezetben képesek méretarányos szimulációkat elvégezni és megtervezni a teljes átrendezési folyamatot anélkül, hogy a termelést meg kellene szakítani.

A Hymer vállalat a legújabb lakóautójának megtervezésénél szintén először virtuális környezetben tervezte meg a járművet, elvégezte a szükséges teszteket, és csak az utolsó verziót küldte prototípusgyártásra. Ma is használják ezt a technológiát egyedi vevői igények kielégítésére.

Oktatás és jövőkép

A virtuális technológia az oktatásban is alkalmazható új kollégák betanítására, munkaállomások szimulálására és új munkafolyamatok kidolgozására. Koós Gábor szerint a jövő az ipari metaverzumban rejlik, amely a digitalizáció következő lépcsőfoka lehet a projektmenedzsmentben.

