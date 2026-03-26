Egy hónapra leáll a közlekedés a MÁV egyik vonalán

Pályakarbantartás miatt szombattól egy hónapig pótlóbuszok szállítják az utasokat Aszód és Balassagyarmat között - közölte a MÁV-csoport csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint március 28-tól a 78-as vasútvonalon, Aszód és Balassagyarmat között a MÁV-csoport saját beruházása keretében javítja az ágyazatot, szabályozza a pályát, jelentős mennyiségű betonalj- és talpfacserét végez, valamint útátjárókat épít át, hogy ne csak a vonatozást tegye kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá a térségben, hanem a vasúti pályával érintett közúti közlekedést is.

Az április 24-ig tartó munkálatok legfőbb célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a vasúti pálya és a vasúti átjárók biztonságosabbá tétele - tették hozzá. A fenti munkálatok olyan beavatkozásokkal járnak, hogy csak a vonatközlekedés átmeneti szüneteltetése mellett lehet elvégezni azokat.

A négyhetesre tervezett vágányzár idején azonban az Aszód és Balassagyarmat között járó S780-as pótlóbuszokkal továbbra is biztosított lesz a közlekedés a térségben élőknek

