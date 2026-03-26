Ez a sokk most nem olyan, mint 2022-ben - megszólalt a BoE szakértője

Alan Taylor, a Bank of England monetáris politikai bizottságának (MPC) tagja szerint a "kamatemelés küszöbe jelenleg magas". Úgy véli, hogy az iráni háború gazdasági hatásainak tisztázódásáig célszerűbb változatlanul hagyni az alapkamatot.

Taylor a konfliktus kitöréséig régóta a kamatcsökkentés híve volt. A legutóbbi ülésen azonban a kamattartás mellett szavazott, csakúgy, mint az MPC mind a kilenc tagja. Tette ezt annak ellenére, hogy egyes döntéshozók figyelmeztettek: akár kamatemelésre is sor kerülhet. Az Exante Data New York-i konferenciáján elhangzott beszédében Taylor hangsúlyozta, hogy az energiaárak jövőbeli alakulását övező hatalmas bizonytalanság miatt

egyelőre nem lát okot a monetáris szigorításra.

A fogyasztói inflációs várakozások közelmúltbeli megugrása és a feldolgozóipari termelési költségek emelkedése ellenére Taylor szerint alacsony a kockázata annak, hogy a brit infláció elszabaduljon. Érvelése szerint a gyengülő munkaerőpiac és az energiaár-sokk eddigi, a 2022-eshez képest kisebb mértéke nem indokolja az aggodalmat.

Sarah Breeden, a Bank of England alelnöke csütörtökön szintén hasonlóan nyilatkozott. Ő úgy látja, hogy a másodkörös inflációs hatások kockázata jelenleg kisebb, mint Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója idején.

Taylor a jelenlegi helyzetet inkább a 2011-es sokkhoz hasonlította

Akkor a jegybank képes volt átmenetinek tekinteni az energiaárak emelkedését, és nem kényszerült kamatemelésre. Amennyiben most is hasonló forgatókönyv valósul meg, és a kockázatok mérséklődnek, akár kamatcsökkentésre is lehetőség nyílhat.

Taylor ugyanakkor a kedvezőtlenebb kimeneteleket sem zárta ki. Ha az ellátási zavarok elhúzódnak és a sokk erősödik, az MPC nehéz döntéskényszerbe kerülhet a magas infláció és a lassuló gazdasági növekedés miatt. Ebben az esetben a kamatpálya a két tényező közötti mérlegeléstől, illetve az inflációs várakozások horgonyzottságától függ majd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images