Fekete Csaba lett az Alteo vezérigazgató-helyettese

Az Alteo legfrissebb közleményében tájékoztatott arról, hogy március 25-i hatállyal új vezérigazgató-helyettes került a vállalathoz Fekete Csaba személyében.

Ifj. Chikán Attila vezérigazgató 2026. március 25-i hatállyal

Fekete Csabát nevezete ki az Alteo Termelésmenedzsmentért és Üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesének,

aki e tisztségében a társaság Executive Boardjának is a tagja lett.

Fekete Csaba 2021-ben csatlakozott az Alteóhoz, ahol kezdetben üzletfejlesztési vezetőként, később üzletfejlesztési és kivitelezési igazgatóként látta el feladatát - olvasható a társaság közleményében. A mérnök végzettségű szakember több mint 25 éves tapasztalatot szerzett az energiaszektorban többek között olyan cégeknél, mint a KPMG, a FŐTÁV vagy az MVM, amelyeknél elsősorban projektmenedzseri, üzletfejlesztési és stratégiai feladatkörökben töltött be közép- illetve felsővezetői pozíciókat.

Fekete Csaba vezérigazgató-helyettesként az Alteo energetikai beruházási projektjeinek, valamint termelésmenedzsment, üzletfejlesztési és informatikai területeinek irányításáért lesz felelős.

Fekete Csaba jelenleg nem rendelkezik Alteo-törzsrészvénnyel.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.