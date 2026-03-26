Felfoghatatlan iramban húz el mellettünk a szlovák hadiipar

Nyugat-Szlovákiában, Dubnica nad Váhom városában található egy hatalmas gyárkomplexum, amely a hidegháborús csehszlovák hadiipar öröksége. A rendszerváltás után az itt működő ZVS Holding dolgozóinak száma hétezerről néhány százra zsugorodott. Az üzemcsarnokokat éveken át nyomdai kellékeket és iskolapadokat gyártó cégeknek adták bérbe. A fordulat 2020-ban kezdődött, amikor a cseh hadiipari milliárdos, Michal Strnad érdekeltségébe tartozó CSG úgy döntött, hogy a ZVS-t kizárólag nagy kaliberű lőszerek gyártására állítja át. Mindez két évvel az Ukrajna elleni orosz invázió előtt történt.
Az eredmények látványosak
Szlovákia a háború előtti mintegy harmincezres szinthez képest ma már évi több százezer tüzérségi lövedéket gyárt.
A hadiipari export négy év alatt 2200 százalékkal nőtt, így elérte a 2,4 milliárd eurót.
A stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai alapján 2024-ben a száz legnagyobb fegyvergyártó közül a CSG érte el a legnagyobb arányú bevételnövekedést. A vállalat a tavalyi 72 százalékos bővülés után idén akár 7,6 milliárd eurós árbevétellel is számolhat. Strnad januárban vezette be a CSG részvényeit az amszterdami Euronext tőzsdére. Ez volt a történelem eddigi legnagyobb, tisztán védelmi profilú tőzsdei kibocsátása (IPO). A Bloomberg Billionaires Index szerint a cseh üzletember vagyona ezzel csaknem megduplázódott, és 31 milliárd dollárra nőtt.
A következő lépés a moduláris tüzérségi kivetőtöltetek gyártásának beindítása lesz. Ezeket a rendszereket több NATO-tagállam is a 155 milliméteres tarackjaihoz használja. A ZVS a dubnicai és egy másik telephelyén az elmúlt négy évben mintegy százmillió eurós beruházással bővítette a gyártókapacitásokat. Új robbanóanyag-töltő gépsort és festőüzemet építettek, az alkalmazottak száma pedig 1400-ra emelkedett. A kelet-szlovákiai Őrmező (Strážske) városában tervezett harmadik üzem megépülésével a teljes lőszerellátási lánc Szlovákián belülre kerül. A CSG végső célja, hogy a nagy kaliberű lövedékek gyártókapacitása meghaladja az évi egymillió darabot.
Van politikai hátszél
A bővülés hátterében Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter aktív támogatása áll. A tárcavezető a fegyveripart az autógyártás melletti második legfontosabb gazdasági pillérként képzeli el.
Becslései szerint a hadiipar részesedése elérheti a GDP három százalékát is.
Eközben a nemzeti össztermék tíz százalékát adó autóipar évi egymillió legyártott járműnél stagnál. Kaliňák és Strnad szoros kapcsolatát a szlovák sajtó és az ellenzéki pártok is bírálták, azonban mindkét fél tagadja az összeférhetetlenséget. Érdekesség, hogy Strnad a szlovák kormánnyal jobb viszonyt ápol, mint a cseh kabinettel. Andrej Babiš cseh miniszterelnök például a tavalyi kampányban élesen kritizálta az üzletembert, amiért az ukrajnai háborúból profitál.
A hadiipar Dubnica nad Váhom arculatát is átformálja
A helyi önkormányzat utakat, járdákat és sportlétesítményeket újít fel, emellett egy új uszoda is épül. A gazdasági újjáéledés azonban társadalmi feszültségektől sem mentes. A nyugdíjas generáció tagjai még mindig keserűen emlékeznek a rendszerváltás után elvesztett megélhetésükre. A fiatalabb korosztály viszont a magasabb béreknek és a bővülő szolgáltatásoknak köszönhetően már lényegesen jobb körülmények között él. A ZVS a szlovák nemzeti átlagnál 25 százalékkal magasabb fizetéseket kínál. A vállalat megrendelései és bevételei 2029-ig biztosítottak, köszönhetően a szlovák védelmi minisztériummal, a Lengyelországgal, valamint más NATO-tagállamokkal kötött hosszú távú szerződéseknek.
