Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával

Gulyás Gergely tájékoztatást adott az Otthon Start hitelprogram jelenlegi helyzetéről.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a program jelenleg több mint 45 000 fiatalnak segített otthonhoz jutnia, a hitelfolyósítások száma pedig már 31 000 felett jár.

Panyi Miklós államtitkár március 21-i tájékoztatásában 55 000 igénylő és 30 000-et meghaladó hitelfolyósítás szerepelt. Az államtitkár szerint a program bejelentése óta a kihelyezett lakáshitelek 70 százaléka az Otthon Start keretében került folyósítása, míg 10 lakásvásárlásból 4 otthon startos.

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a hitelfelvevők 46 százaléka házas, átlagéletkora 34 év. A 40 év alatti igénylők aránya 80 százalék.

Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, átlagos futamideje 21,5 év.

Gulyás Gergely arra is emlékeztetett, hogy 16 000 új lakás fejlesztését engedélyezte "gyorsítópályán" a kormány, ezek legkésőbb 2028-ig meg fognak épülni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint az Otthon Start Program eddig nem járt az árak gyors emelkedésével, a bérleti díjak pedig csökkentek Budapesten, ami régóta nem fordult elő.

Az ingatlanpiac élénkülésétől a gazdasági növekedés élénkülését is várja a kormány.