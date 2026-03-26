Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával

A védett energiaárral mérsékli a kormány a borús kilátásokkal rendelkező szektorokat
A közel-keleti háború elhúzódása miatt egyre sokasodnak a baljós jelek a turizmus-vendéglátás, építőipar és a mezőgazdaság területén. Arra a felvetésre, hogy hogyan tervezi csökkenteni az ágazat terheit a kormány, Gulyás Gergely elmondja, hogy a védett üzemanyag-árat azért terjesztették ki a fuvarozókra, a gazdákra és a céges tulajdonú autókra, hogy elhalassza és mérsékelje az energiaár-robbanás gazdasági hatásait.
Nem számít üzemanyag-ellátási gondokkal a kormány
A Miniszerelnökséget vezető miniszter elmondása szerint az üzemanyagkészlet 85 százaléka jelenleg érintetlen, míg a stratégiai tartalék több mint 3/4-ede rendelkezésre áll.
Ezek alapján az ország energiaellátása garantált
- hangsúlyozta Gulyás Gergely.
A kormány nem számít a 2022-ben főként a kisebb kutakon jelentkező ellátási problémákra sem, mivel a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint a kutaknak továbbra is van árrése az üzemanyag-értékesítésen, azaz a forgalom fenntartásában érdekeltek.
Nem esik el érdemi bevételtől Magyarország az ukrán gázszállítások leállítása miatt
Nemzetközi sajtóhírek szerint akár 1 milliárd dollár bevételtől is eleshet Magyarország az ukrajnai gázszállítások leállítása miatt. A felvetésre reagálva Gulyás Gergely elmondta, hogy hazánk az exportkiesés miatt felhalmozódó földgázt képes itthon felhasználni, vagy más partnereknek eladni, azaz érdemi bevételkieséssel nem számol a kormány.
Fokozatosan leállítja Magyarország az ukrajnai gázszállításokat
Gulyás Gergely megismétli, hogy a kormány elfogadta Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi előterjesztését, mely szerint Magyarország fokozatosan leállítja majd az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, az így felszabaduló mennyiséget pedig belföldön fogják tárolni.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint
Magyarország a kifutó szerződéseket teljesíti, de újakat nem köt,
így a gázszállítások fokozatosan, a második negyedévtől állhatnak le.
Nem tervezi a kötelező sorkatonaság visszaállítását a kormány
Gulyás Gergely hangsúlyozza, hogy nincs az asztalon a korábban felfüggesztett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása.
Mikor jöhet az Otthon Start kiterjesztése?
Orbán Viktor egy korábbi bejelentése szerint tervben van az Otthon Start Program külföldi fiatalokra való kiterjesztése, ezen intézkedés részleteiről érkezett most kérdés.
Válaszában Gulyás Gergely elmondta, hogy a tervezetet a felelő kabinetek a jövő héten tudják megtárgyalni, utána kerülhet a kormány elé a döntés. Mindez azt jelenti, hogy a változtatás csak a választások után tud hatályba lépni.
Így áll az Otthon Start Program
Gulyás Gergely tájékoztatást adott az Otthon Start hitelprogram jelenlegi helyzetéről.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint a program jelenleg több mint 45 000 fiatalnak segített otthonhoz jutnia, a hitelfolyósítások száma pedig már 31 000 felett jár.
Panyi Miklós államtitkár március 21-i tájékoztatásában 55 000 igénylő és 30 000-et meghaladó hitelfolyósítás szerepelt. Az államtitkár szerint a program bejelentése óta a kihelyezett lakáshitelek 70 százaléka az Otthon Start keretében került folyósítása, míg 10 lakásvásárlásból 4 otthon startos.
Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a hitelfelvevők 46 százaléka házas, átlagéletkora 34 év. A 40 év alatti igénylők aránya 80 százalék.
Az átlagos hitelösszeg 35 millió forint, átlagos futamideje 21,5 év.
Gulyás Gergely arra is emlékeztetett, hogy 16 000 új lakás fejlesztését engedélyezte "gyorsítópályán" a kormány, ezek legkésőbb 2028-ig meg fognak épülni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondása szerint az Otthon Start Program eddig nem járt az árak gyors emelkedésével, a bérleti díjak pedig csökkentek Budapesten, ami régóta nem fordult elő.
Az ingatlanpiac élénkülésétől a gazdasági növekedés élénkülését is várja a kormány.
A sajtótájékoztató egyik legfontosabb témája a már tegnap bejelentett ukrajnai gáztranzit leállítása lehet,
de szóba kerülhet
- az iráni háború és gazdasági hatásai,
- Magyarország energiaellátása,
- a Barátság kőolajvezeték körüli viták és az ukrán-magyar politikai konfliktus,
- az Otthon Start Program kiterjesztése,
- valamint J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása is.
