Ha nem enyhítik az uniós szabályozást, 18 milliárd eurós büntetés fenyegeti az európai autógyártókat

A magyar autóipar a technológiai váltás közepén jár, ahol a digitalizáció és a karbonsemlegesség már nem választási lehetőség, hanem a versenyben maradás feltétele – jelentette ki Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára a Járműipar 2026 konferencián Debrecenben.

Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára

Kilián Csaba hangsúlyozta, hogy

a technológiai váltás már nem a jövő, hanem a mindennapi operációnk része.

Az ügyvezető főtitkár szerint a digitalizáció, az önvezető technológiák és a karbonsemlegesség elérése már nem választási lehetőség, hanem a versenyben maradás feltétele.

A Magyar Gépjárműipari Egyesület vezetője kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben a magyar gépjárműipar jelentős fejlődésen ment keresztül. Győr, Kecskemét, Budapest és Esztergom után Debrecen is az egyik legfontosabb központjává vált a magyar autóiparnak. "Magyarország ma az európai autóipar egyik meghatározó szereplője" – fogalmazott Kilián Csaba, hozzátéve, hogy ennek a pozíciónak a megtartásához együttműködésre, rugalmasságra és tudásmegosztásra van szükség. Az ügyvezető főtitkár szerint a konferencia célja, hogy közösen határozzák meg azokat az irányokat, amelyekkel a magyar autóipar nemcsak követője, hanem alakítója lesz az európai folyamatoknak. A rendezvény során új partnerségek, bátor ötletek és előremutató szakmai beszélgetések születését várják.

Az elmúlt 10 évben az európai autóipar globális piaci részesedésének 20 százalékát veszítette el

Az európai járműipar válságos időszakon megy keresztül, globális piaci részesedés zsugorodik, a nyereségesség meredeken csökken, az uniós szabályozási terhek pedig egyre nehezebben kezelhetők.

Zdeněk Petzl, a CEE AutoHUB Chief Representative-je és a Czech Automotive Industry Association Executive Directora

Zdeněk Petzl, a CEE AutoHUB Chief Representative-je és a Czech Automotive Industry Association Executive Directora előadásában rávilágított, hogy az európai autóipar 2017 óta globális piaci részesedésének mintegy 20 százalékát veszítette el. Az európai értékesítési volumen továbbra is 18 százalékkal elmarad a világjárvány előtti szinttől, emellett a nagy autóipari gyártók (OEM-ek) 2025 első félévében átlagosan 50 százalékos nyereségcsökkenést könyvelhettek el az előző évekhez képest. Petzl szerint a kialakult helyzet egyik legfőbb oka a hatalmas szabályozási teher.

Míg az 1970-es években a kibocsátási előírások csupán néhány tucat oldalt tettek ki, ma egyetlen jogszabály is megközelítheti a kétezer oldalt.

Ráadásul az Euro 6 normához még mindig készülnek kiegészítések, miközben az Euro 7 részletszabályainak jelentős része továbbra sem ismert.

Az ágazat versenyképességét az energiaárak is alapjaiban ássák alá, hiszen az uniós átlagárak nagyjából háromszorosan haladják meg az amerikai és a kínai szintet. Az akkumulátor-ellátási lánc terén Kína a globális kapacitás több mint 80 százalékát ellenőrzi, az anódgyártásban ez az arány még ennél is magasabb, 90 százalék feletti. Mindeközben az elektromos hajtáslánc az európai járművek értékének 20-40 százalékát teszi ki. Ilyen feltételek mellett az Európai Bizottság helyi hozzáadott értékre vonatkozó küszöbértékei rendkívül nehezen teljesíthetők. Erre figyelmeztet az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás 2027. január 1-jén hatályba lépő módosítása is. Eszerint, ha a gyártók nem tudják igazolni az akkumulátort is magában foglaló, 55 százalékos uniós értékhányadot, járműveiket 10 százalékos kiegészítő vám fogja terhelni.

A tavalyi év végén bemutatott uniós járműipari csomag több elemből áll, ezek közé tartozik

a személyautók szén-dioxid-kibocsátási szabályozásának felülvizsgálata,

a nehézgépjárművek kibocsátási célszámainak kiigazítása,

a járműipari omnibuszrendelet,

a tiszta vállalati flottákra vonatkozó előírásrendszer,

valamint az ipari gyorsító jogszabály (Industrial Accelerator Act).

Az Európai Bizottság a személyautók esetében 100-ról 90 százalékra csökkentette a zéró kibocsátású járművek kötelező értékesítési arányát 2035-re, ami azonban a gyakorlatban szinte ugyanazt jelenti. A fennmaradó 10 százalék, vagyis nagyjából egymillió jármű gyártása ugyanis gazdaságosan nem osztható szét az európai gyártók között. Emiatt ezen modellek előállítása várhatóan Európán kívülre fog kerülni. Az adminisztráció egyszerűsítését célzó omnibuszrendelet ráadásul mindössze hat jogszabályt érint, ami az ágazat előtt álló csaknem kétszáz szabályozási tételhez képest elenyésző.

A piaci realitás szintén óvatosságot indokol. Az elektromos járművek forgalomba helyezési aránya Európában nagyjából 18 százalék, ami messze elmarad a szabályozás által elvárt 25 százalékos szinttől. A felmérések szerint az európai vásárlóknak csupán a negyede tervez elektromosautó-vásárlást. Közel 30 százalékuk legfeljebb a hibrid hajtást fogadná el, 40 százalékuk pedig jelenleg egyáltalán nem kíván technológiát váltani. A nyilvános villámtöltés költségei ráadásul sok esetben meghaladják a hagyományos üzemanyagok árait. Emellett a kisebb elektromos modellek hatótávolsága és töltési sebessége továbbra sem éri el a belső égésű motoros autókét.

Ha nem sikerül enyhíteni a szabályozáson, az európai gyártókat összesen mintegy évi 18 milliárd eurós büntetés fenyegeti. Ez az összeg az ágazat teljes éves kutatás-fejlesztési költségvetésének nagyjából az egyharmadát teszi ki.

Petzl szerint a problémák kezeléséhez technológiasemleges megközelítésre van szükség. Ez magában foglalja a szén-dioxid-semleges üzemanyagok elismerését, a hálózatról tölthető hibrid (PHEV) járművek jövőjének biztosítását, valamint a hatótávnövelővel ellátott modellek támogatását. Elengedhetetlen továbbá az energiaköltségek és az engedélyezési eljárások terheinek érdemi csökkentése. A közép-kelet-európai járműipari szereplők összefogására jött létre az Autohub platform. A kezdeményezés célja, hogy a cseh, a magyar, a lengyel, a szlovák és a román iparági szervezetek koordináltan lépjenek fel Brüsszelben. A magyar gépjárműipari szövetség (MAGA) is nemrég csatlakozott a platformhoz. A régió számára ugyanis az a tét, hogy aktív tárgyalópartnerként ülhet-e az európai asztalhoz, vagy csupán a készen kapott döntéseket kényszerül elfogadni.

BYD: az Európában értékesített járműveket a kontinensen is kell összeszerelni

A BYD egyre komolyabb európai jelenlét kiépítésére készül, a kínai gyökerű, de magát globális technológiai vállalatként meghatározó gyártó Budapesten hozza létre európai központját és egy nagyszabású kutatás-fejlesztési bázisát. Mindeközben új akkumulátor- és töltéstechnológiáival igyekszik felgyorsítani az elektromos átállást.

Jeremy Wang, a BYD Europe Regional Country Managere

Jeremy Wang, a BYD Europe Regional Country Managere előadásában bemutatta, hogy a vállalat az elektromobilitás három legnagyobb akadályára kínál egyszerre technológiai választ. A BYD Super DM plug-in hibrid rendszere azokat a piacokat célozza, ahol a töltőinfrastruktúra még nem elég sűrű. Ez a mindennapi utakat tisztán elektromosan teszi megtehetővé, míg hosszabb távokon a belső égésű motor nyújt biztonságot. A második generációs Blade Battery 2.0 az energiasűrűség, az élettartam és a járműszerkezetbe való integráció terén is jelentős előrelépést hoz, miközben a biztonság továbbra is a technológia sarokköve marad.

A legfeltűnőbb újdonság azonban a Flash Charging villámtöltési technológia következő generációja. Ez 10-ről 97 százalékra mindössze kilenc perc alatt tölti fel az akkumulátort.

Ráadásul az autó már öt perc után indulásra kész, és szélsőségesen hideg időben is csupán plusz három percre van szükség. A gyártó szerint a rendszer kiépítéséhez nincs szükség rendkívül erős elektromos hálózatra, mivel az 50 kW feletti energiatároló akkumulátorokkal a töltők nagy infrastrukturális beruházások nélkül is telepíthetők.

A márka európai stratégiájának középpontjában a helyi gyártás és a fejlesztés áll. A BYD azt az elvet követi, hogy az Európában értékesített járműveket egyre nagyobb arányban a kontinensen is kell összeszerelni. Ennek szellemében a budapesti európai központban már egy teljes mérnöki csapat dolgozik a modellek helyi piacra történő hangolásán. Munkájuk során figyelembe veszik az európai vezetési stílust, a digitális elvárásokat és a formatervezési preferenciákat is. A vállalat szerint a BYD lesz az első olyan autógyártó Magyarországon, amely ennyire kiterjedt kutatás-fejlesztési kapacitást épít ki az országban.

Az európai beszállítói láncba való integrálódás szintén kiemelt célja a vállalatnak, ennek részeként az osztrák Voestalpine vállalattól szerzik be az acélt, emellett magyar és más európai partnerekkel is együttműködnek. A cég ezzel nem csupán felvevőpiacként tekint Európára, hanem a globális hálózatán belüli innovációs központként is pozícionálja a kontinenst.

A BYD hangsúlyozza, hogy bár 1995-ben Kínában alapították akkumulátortechnológiai cégként, mára a világ azon kevés vállalatának egyike lett, amely az elektromos autózás teljes ökoszisztémáját lefedi. Ez a paletta az akkumulátorcelláktól és a félvezetőktől kezdve az elektromos hajtásláncokon át egészen a járműgyártásig terjed. Ezt a vertikális integrációt a vállalat a válságállóság legfőbb zálogának tartja a jelenlegi geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok közepette.

A gyártó szerint az autóipar jelenleg egyszerre három forradalmat él át: a villamosítást, a digitalizációt és a globális gyártási struktúrák átrendeződését. Az autó ma már nem pusztán egy gép, hanem egy kerekeken guruló technológiai platform. Ebben a környezetben a versenyképességet egyre inkább a technológiai mélység, a hosszú távú elkötelezettség és a nemzetközi együttműködés határozza meg.

