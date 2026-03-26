Haldoklik a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásása: április 1-től jöhet a lekapcsolás
MTI
Oroszországban a WhatsApp után éppen most haldoklik a Telegram - jelentette ki Mihail Oszejevszkij, a Rosztyelekom orosz távközlési vállalat elnöke a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

A WhatsApp-nak egyáltalán nincs forgalma. Gyakorlatilag nem létezik. A WhatsApp meghalt, a Telegram éppen most haldoklik (…). A MAX forgalma gyorsan növekszik

- mondta Oszejevszkij, az újonnan kifejlesztett MAX orosz üzenetküldő szolgáltatásra utalva.

A Rosztyelekom elnöke szerint megnőtt a mobilhívások száma is, miután a külföldi üzenetküldő alkalmazásokban letiltották a hang- és videóhívásokat.

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet (Roszkomnadzor) február közepén elkezdte lelassítani a Telegram működését. A hatóság nem erősítette meg, de nem is cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint

április 1-jétől teljesen blokkolja az appot.

A korlátozások bevezetésének egyik oka az volt, hogy a Telegram a Roszkomnadzor szerint nem lépett fel hatékonyan az úgynevezett "doxxing" (privát adatokat rossz szándékkal nyilvánosságra hozó) szolgáltatások törlése érdekében. Ezeket rosszhiszemű felhasználók csalásra, zsarolásra és diverzánsakciók szervezésére tudják alkalmazni. A hatóság kifogásolta, hogy az üzenetküldő szolgáltatás vezetése nemcsak a csalásokról, hanem a terrortámadások tervezéséről és végrehajtásáról sem hajlandó információt szolgáltatni az orosz biztonsági szerveknek, amit ugyanakkor a külföldi szakszolgálatoknak kiad.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) februárban vizsgálatot indított a Telegram alapítója, Pavel Durov ellen terrorizmus támogatása címén, egy büntetőügy keretében. A Rosszijszkaja Gazeta című kormánylap azt írta akkor, hogy a 2022 óta a Telegram felhasználásával elkövetett bűncselekmények száma meghaladta a 153 ezret, ebből 33 ezer diverziós-terrorista vagy szélsőséges bűncselekmény volt, köztük robbantások, katonai toborzóirodák felgyújtása és gyilkosságok megszervezése is volt. Egyebek között ennek az üzenetküldő szolgáltatásnak a segítségével koordinálták a 2024 márciusában a krasznogorszki Crocus City Hallban elkövetett terrortámadást, továbbá Darja Dugina és Vladlen Tatarszkij publicista, valamint kilenc magas rangú orosz katonatiszt megölését.

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

