Hivatalos: kihirdették az üzemanyagpiaci válsághelyzetet Magyarország szomszédjában!

Üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett a bukaresti kormány és hatóságilag korlátozta a kereskedelmi láncokon alkalmazható árrést az üzemanyagárak féken tartása érdekében - közölte csütörtökön a négypárti kabinetben részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A bukaresti kormányüzemanyagpiaci válsághelyzetet rendelt el,

és az árak megfékezésére hatósági eszközzel plafont húzott a kereskedelmi láncok által alkalmazható árrésre. A sürgősségi kormányrendelet szerint a gyártók és kereskedők nem alkalmazhatnak a tavalyi átlagnál nagyobb árrést az üzemanyag adásvétele során.

A jogszabály korlátozást vezet be az üzemanyagexportban is: benzint és gázolajat csak a gazdasági és energetikai minisztérium jóváhagyásával lehet kivinni Romániából. A válsághelyzet idején az eddigi 8-ról 2 százalékra csökkentik a bioüzemanyagok előírt minimális arányát.

A sürgősségi rendelet

az április 1. és június 30. közötti időszakra szól, hatályát szükség esetén meghosszabbítják.

A rendeletet több halasztás után, az eredeti tervektől eltérő formában fogadta el az Ilie Bolojan liberális miniszerelnök vezette négypárti kormány. A tervezet korábbi változata még a tavalyi átlag felére csökkentette volna az árrést, az ágazat szereplői azonban arra figyelmeztették a kormányt, hogy ez veszteségessé tenné és csődbe juttatná az üzemanyagpiac szereplőit, és üzemanyaghiányt idézne elő az országban.

A kormány az eredetileg tervezett fél évről az április 1. és június 30. közötti három hónapra csökkentette az intézkedés hatályát.

"A mostani döntés az első lépés az üzemanyagpiaci árszabályozás felé, amely megelőzi a spekulatív értékesítést, a nyerészkedést, és gyakorlatilag exporttilalmat vezet be, hogy több üzemanyag maradjon az országban abból, amit a hazai finomítók előállítanak. Ugyanakkor csökkenteni lehet a benzin bioüzemanyag-tartalmát, ami alacsonyabb árat jelent. Az RMDSZ kitart amellett, hogy további beavatkozásra, árkorlátozásra van szükség. Erről folytatjuk az egyeztetéseket a koalícióban, hogy olyan további intézkedéseket tudjunk elfogadni, amelyek visszafogják az árakat a benzinkutaknál" – idézte Tánczos Barna RMDSZ-es miniszterelnök-helyettest a szövetség közleménye.

A román kormány hétfőn jelentette be, hogy válsághelyzetet készül hirdetni a kőolajtermékek piacán és korlátozni akarja a kereskedelmi láncon alkalmazható árrést. Azóta számos bírálat érte a kabinetet amiatt, hogy ezzel a magánszférára akarja hárítani az üzemanyagárak mérséklését célzó beavatkozás terhét, holott az árak több mint felét az adók is illetékek teszik ki.

Ilie Bolojan azonban azt ígérte, hogy a román álam nem költi másra a megdrágult üzemanyagok áfájából befolyó többletbevételt:

a mostani intézkedéscsomagot jövő héten újabb követi, amellyel Románia "lehetőségeihez mérten" ellensúlyozni fogja az üzemanyagdrágulás negatív hatásait.

