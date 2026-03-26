Idén is lehal a növekedés? Megérkezett a jegybank előrejelzése
Gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését mérsékelte, inflációs prognózisát emelte az idei évre a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank ma mutatta be friss Inflációs jelentését, ami összességében a gazdasági kilátások romlását mutatja.

Az idén 1,7%-kal növekedhet a magyar gazdaság az MNB friss prognózisa szerint. Egy éve ilyenkor a jegybank még 4,2%-os GDP-növekedésre látott esélyt 2026-ra, ezt azonban gyorsan 3% alá húzta, látva a repülőrajt elmaradását. Decemberben már csak 2,4%-os előrejelzést adott az idei évre, ám a tavalyi utolsó negyedéves gyenge gazdasági dinamika, illetve a márciusban kitört iráni háború következményei mellett már ez sem volt tartható: így süllyedt a prognózis 1,7%-ra.

Romlott az inflációs kép is: 3,2%-ról 3,8%-ra emelte a 2026-ra várható átlagos árszínvonal-emelkedés ütemét a jegybank. Ez kellemetlen fordulatot jelent a kilátásokban, hiszen tavaly az év második felében, illetve az idén év elején az áremelési szándékok érezhetően alábbhagytak a gazdaságban, és felvillant egy a korábban vártnál alacsonyabban húzódó inflációs pálya esélye. Ezt a reményt oszlatta szét az energiaárak robbanása. Most a jegybank úgy gondolja, hogy az infláció bőven eltávolodik a 3%-os céljától, a 2-4%-os célsávból kilépve 5% körül tetőzhet.

A fenti előrejelzéseket vázlatosan már kedden megismerhettük, amikor a jegybank hagyományosan "spoilerezi" a csütörtöki megjelenésű Inflációs jelentés főbb számait. Ezek a számok azonban a szokásosnál sokkal bizonytalanabbak, hiszen a geopolitikai helyzetkép (és vele az energiaár, árfolyam) napról napra változik. A mélyebb elemzést a jegybank ma a jelentés bemutatóján teszi meg, ahol Várpalotai Viktor, a közgazdasági és költségvetési elemzésekért, valamint statisztikáért felelős ügyvezető igazgató, valamint Balatoni András, a közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója ismerteti a jegybank helyzetértékelését.

A részletes előrejelzésből kiderül, hogy a konjunktúra romlása nem csak a GDP-növekedés várható mértékében, hanem a szerkezetében is változásokat hozott.

Nem meglepő módon a külkereskedelmi dinamika kilátásai romlottak (mind export, mind import oldalról), a lakossági fogyasztás bővülése (bizonyára a meglepetés infláció miatt) szintén kisebb lehet a korábban gondoltnál, eközben viszont a beruházásokkal kapcsolatban kissé optimistábbá váltak a jegybanki szakértők.

Kevező hír, hogy a jegybanki alappályában az újabb sokkok nem okoznak súlyos egyensúlyromlást. A folyó fizetési mérleg (és a finanszírozási képesség) ugyan enyhe többletből enyhe hiányba fordul, de ez nem mondható jelentős változásnak. A költségvetési hiánypálya feljebb húzódását bizonyára sokkal inkább a választási költekezés megismert intézkedései indokolják, mintsem az energiaársokk.

