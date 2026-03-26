Ilyen még sosem volt a magyar agráriumban: nagy áttörést értek el itthon

A QS World University Ranking mezőgazdasági és erdészeti egyetemeket értékelő legfrissebb szakterületi rangsorában 97. helyezést ért el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Mindez jelentős mérföldkövet jelent a magyar felsőoktatás számára, hiszen korábban még egyetlen hazai egyetem sem került be saját szakterületének első száz helyezettje közé. Hogy milyen jelentősége van ennek a pályaválasztás és az agráriumban régóta megoldatlan generációváltás szempontjából, arról beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti adásában, ahol vendégünk Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora.

Amint az Alapvetés podcast eheti epizódjában elhangzott, a QS World University Ranking mezőgazdasági és erdészeti szakterületi rangsorát szigorú, objektív értékelő rendszer alapján állítják össze évről évre, amelyben fontos szerepet játszanak például a külföldi partnerekkel közösen elért jelentős kutatási eredmények, a szakmai publikációkra érkező idézetek, valamint a diplomások tudásával, szakmai teljesítményével kapcsolatos munkáltatói elégedettség is.

Mint azt Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora a beszélgetésben kiemelte, a legerősebb versenytársak teljesítményét folyamatosan figyelik, és azt látják, hogy a kutatók és a hallgatók teljesítménye terén nincs elmaradásuk.

Az alapvető különbség az, hogy ezek az egyetemek olyan multidiszciplináris kutatócsoportokat, olyan nemzetközi kutatóhálózatokat működtetnek, amelyek révén nagyon komoly tudományos eredményeket tudnak elérni és előrébb tudnak lépni a nemzetközi ranglistákon is. Mi is elkezdtük ezt az építkezést és ezt a munkát kell folytatnunk az elkövetkezendő időszakban is.

De vajon mit vesz észre mindebből egy hallgató és egy oktató? Mit tehet a magyar agráregyetem azért, hogy a régóta megoldatlan generációváltás tekintetében is előrelépés történhessen? És mennyire vonzó az intézmény a külföldi fiatalok számára? Az Alapvetés podcast eheti epizódjában ezekről is beszélt Gyuricza Csaba rektor.

Címlapról ajánljuk

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé
Rendkívül gyorsan ereszkedett egy Wizz Air-gép Magyarország felett: kényszerleszállást hajtottak végre
