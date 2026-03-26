Ismét nőtt a kórházban kezeltek száma - támadásban az RSV

Az akut légúti fertőzéssel, ezen belül influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma tovább csökkent 2026 tizenkettedik hetében - előbbi 3,7%, utóbbi 12,5%-kal. Miközben a légúti fertőzések szezonja az év ötödik hete óta enyhül, a 12. héten a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházban kezeltek száma emelkedett, és több mint 55%-uk még mindig két év alatti gyerek. A kórházi kezelések közel 55 százaléka a légúti óriássejtes vírushoz (RSV) köthető, ami az elmúlt évek messze legamagasabb aránya. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt és - megfejelve még a tavalyi negatív rekordot is - a 11. hét végére elérte a 356-ot.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 12. hetében (március 16-22.) az országban 203 200 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6%-kal kevesebben, mint a 10. héten, és 28 900 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-18,4%).

idén az ötödik héten értük el az szezon csúcsát.

A 12. heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző három szezon ugyanezen időszakában.

Az ILI szám a 12. héten csak 2024-ben ilyenkor volt kicsivel alacsonyabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 12,9%-ra csökkent 14,2%-ról, ami magasabb, mint két éve (11,2%), viszont alacsonyabb, mint tavaly és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta az negyedik legmagasabb 12. heti számot láthatjuk idén.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tizenegyedik heti adatai szerint az EU/EGT területén a légúti vírusok terjedésének alakulása továbbra is a visszaszorulás korai jeleit mutatja:

Az RSV terjedése továbbra is magas szinten van, és leginkább az öt év alatti gyermekeket érinti.

terjedése továbbra is magas szinten van, és leginkább az gyermekeket érinti. Az influenza terjedése és a kórházi ápolások száma csökken.

terjedése és a kórházi ápolások száma csökken. A SARS-CoV-2 aktivitása továbbra is alacsony szinten marad.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 12. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták - Lenyesném az RSV-m...

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál az 51. héten következett be a fordulat, és -ahogy ezt három hete valószínűsítettük - az RSV a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelíti az aránya.

Az alábbi három grafikon közül a koronavírus pozitivitási rátákat ábrázolón általánosságban az előző három szezonnál enyhébb időszakot látunk idén.

Az influenza pozitivitási rátáját mutatót annyiban emelnénk ki, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár hatodik hete.

Az RSV-grafikon épp az ellenkező okból érdekes, mivel

a 12. hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta. a grafikont is át kellett skáláznunk, hogy ráférjen a 33,3%-os arány, ami a 2023 első hetében elért 24,1%-os csúcsot is messze meghaladja.

Több beteg, kevesebben az intenzíven

A 12. héten 201 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 3,1%-os emelkedést jelent az egy héttel ezelőtti 195 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek 1,5%-a produkált pozitív COVID-19 tesztet, és hasonló arányokat láthattunk az előző két szezonban is, míg 2023-ban ilyenkor még 25%-on járunk. A kórházak tavaly (213) és három éve (218) több SARI-beteget vettek fel a 12. héten, míg két éve kevesebben szorultak kórházi ellátásra (156).

A 201 beteg közül 17-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 12-vel kevesebb a 11. heti számnál. Ez 8,5%-os arányt és jelentős javulást jelent az előző heti 14,9%-hoz képest, ami az egész szezon második legmagasabb aránya volt.

Sem a közelmúltbeli megugrások, sem a korrekciók nem példa nélküliek. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a héten 24 SARI-beteg volt intenzív osztályon (11,3% az előző heti 15,3% után). Két évvel ezelőtt a 10. héten volt egy ugrás (14,9%-ra ez előző heti 10,9% után), míg három évvel ezelőtt a 9. héttől kezdődően már csökkent az intenzíven kezeltek száma és aránya, bár az arány pont nőtt a 12. héten.

A SARI-betegek negyede közel negyede tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 47),

MÍG közel 56%-UK (112) KÉT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 102 ÉS 47,9%, MÍG A KÉT ÉVVEL EZELŐTTI 69 ÉS 44,2% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy már három nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában. A 12. héten újabb pozitív korrekciót látunk.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy egy ijesztő kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban. Legalábbis ez volt igaz a 11. hétig, amikor viszont már rosszabb volt a helyzet, mint 2024 azonos hetében.

A 12. hét pedig újabb romlást és egyúttal az elmúlt négy év legamagasabb arányát hozta.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár tizennegyedik hete több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést. A 9-11. héten az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legalacsonyabb számot láttuk idén, viszont a 12. hét emelkedést hozott (7%-ra, 5,1%-ról).

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya.

A 12. héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések 54,7%-nak hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók több mint fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a tizenkettedik héten. Ez mintegy 100 000 gyereket jelent, ami nagyjából 1500 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 46 ezren - a betegek 23,6%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyelőtti szám magasabb, a tavalyi alacsonyabb volt.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 12. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, nagyjából 9600 beteggel, ami az ILI kategória 37,9%-a.

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében kevésbé érintett a legfiatalabb korcsoport, mint tavaly és nagyjából ugyanúgy, mint két évvel ezelőtt, legalábbis a megbetegedések számát illetően. A gyerekek aránya az összes ILI-hez viszonyítva alacsonyabb volt idén a 12. héten, mint tavaly vagy két éve ilyenkor.

Hepatitis fertőzések - mindig magasabbra

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 28 új esetet jelentett a 11. hétre, amivel 356-ra emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első tíz héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 146 megbetegedéssel (41%), őt követi Budapest (87, 24,4%), Szabolcs (26, 7,3%), valamint Heves (23, 6,5%), és Pest (21, 5,9%), és .

