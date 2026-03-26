Itt a bejelentés: heteken belül leáll a Magyarországot szinte teljes egészében ellátó Török Áramlat gázvezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték leállása egy időben esik több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. által közzétett adatok alapján a rendszer terhelhetősége több ponton egyszerre csökken, ami érzékenyebbé teheti az ellátást a kiesések idejére.

Kiderült, mikor áll le teljesen a Magyarország gázellátását gyakorlatilag egyedül ellátó Török Áramlat:

június másodikán reggel hat órakor kezdődik a karbantartás, és a tervek szerint 8 napon át tart majd, június tizedikén reggel hat órakor indulhat újra a gázáramlás.

Ezalatt az útvonalon nem áll rendelkezésre technikai kapacitás – közölte a hálózatüzemeltető.

Fontos jelezni, hogy bár az elmúlt időszakban az orosz hadsereg és titkosszolgálatok, valamint a magyar kormány is beszámolt arról, hogy szabotázsakció készülhet a Török Áramlat gázvezeték ellen – amit az ukrán fél többször is cáfolt –, most tervezett leállásról van szó. Így emiatt nincs közvetlen veszélyben a Magyarország orosz földgázimportjának döntő többségét, a teljes éves importigénynek mintegy 60-70%-át lebonyolító tranzitvonal.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 28. Közölte a Kreml, szabotőrök fel akarják robbantani a magyar gazdaság ütőerét

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtöki közleménye szerint ezzel párhuzamosan több más, a magyar földgázszállító rendszert érintő karbantartás és kapacitáskorlátozás is szerepel a 2026-os leállási ütemtervben, amelyet a társaság most tett közzé. A frissített dokumentumban egyes hálózati pontoknál módosították az időpontokat, és külön kiemelték a határkeresztező pontokat érintő változásokat is.

A román–magyar határnál, Csanádpalotán mindkét irányban május ötödikén 6 órától május hatodikán 18 óráig a technikai kapacitás a felére csökken. Június elején egy koncentráltabb leállási hullám következik: június másodikán 6 órától június harmadikán 6 óráig több belföldi kiadási pont – Hajdúszoboszló, Kardoskút, Pusztaederics és Zsana – esetében teljes, azaz 0 százalékos kapacitás érhető el.

Szintén június elején több nemzetközi irányt érintő korlátozás lép életbe:

a szlovák irányba, Balassagyarmatnál június másodikán 6 órától június hetedikén 6 óráig 50 százalékos kapacitás marad elérhető, míg az osztrák irányból,

Mosonmagyaróvárnál június harmadikán 6 órától június nyolcadikán 6 óráig szintén fél kapacitással lehet számolni

az ukrán irányba, Beregdarócnál június ötödikén 6 órától június tizedikén 6 óráig ugyancsak 50 százalékos korlátozás lép életbe – bár itt lehet, hogy már korábban, tartósabb leállás jöhet, mivel a magyar kormány úgy döntött, hogy nem köt új gázszerződést Ukrajnával.

A nyár után ősszel is lesznek rövidebb, de érzékelhető leállások, így szeptember kilencedikén 6 órától szeptember tizenkettedikén 6 óráig a szerb irányból, Kiskundorozsmánál 50 százalékra csökken a kapacitás.

Szeptember tizedikén 10 és 14 óra között a horvát határnál, Drávaszerdahelynél mindkét irányban teljes leállás lesz.

A közlemény szerint a magyar rendszer működését nemcsak a hazai karbantartások, hanem a szomszédos országok hálózati munkái is befolyásolják. A horvát rendszerüzemeltető, a Plinacro d.o.o. április huszonharmadikán 6 órától április huszonhetedikén 6 óráig végez munkálatokat, ezalatt a horvát oldalon nincs elérhető kapacitás.

Az osztrák oldalon a Gas Connect Austria június nyolcadikán 6 órától június tizedikén 17 óráig hajt végre karbantartást, ami a HAG vezetéken jelent teljes kapacitáskiesést. A szerb rendszerüzemeltető, a GASTRANS d.o.o. Novi Sad június másodikán 6 órától június hetedikén 6 óráig dolgozik, ez idő alatt a szerb oldalon szintén 0 százalékos a technikai kapacitás.

Címlapkép forrása: EU