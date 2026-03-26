Itt az ország, ahol egy nap alatt ugrott több mint 20 százalékot az üzemanyagár

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A szerda késő esti bejelentés a vártnál is drasztikusabb, literenként 6 bahtos áremelést tartalmazott, amely csütörtökön azonnal hatályba is lépett.

A benzin ára reggelre 14-22 százalékkal ugrott meg.

A gázolaj pedig, amely a thai közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar gerincét adja, 18 százalékkal drágult. A döntés hatása azonnal megmutatkozott: az éjszaka folyamán hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, mivel a sofőrök igyekeztek még a régi áron teletölteni a tankot.

Az intézkedés fordulópontot jelent Thaiföld régóta működő üzemanyag-támogatási rendszerében, amelyet eredetileg az 1970-es évek olajválságai nyomán vezettek be. Az árstabilizációért felelős állami olajalap hiánya egyre nagyobbra duzzad. Ezt az iráni háború hatására megugró globális nyersolajárak idézték elő, ami végül a kormányt a szubvenciók visszavágására kényszerítette.

Anuthin Csanvirakun miniszterelnök kormánya a növekvő költségvetési nyomás miatt a héten már a gázolaj hatósági árplafonját is kénytelen volt megemelni. A magasabb üzemanyagárak várhatóan végiggyűrűznek a gazdaságon. Ennek következtében emelkednek a fuvarozási és termelési költségek, ami tovább fokozza az inflációs nyomást az élelmiszerek és más alapvető fogyasztási cikkek piacán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ