Itt az ország, ahol egy nap alatt ugrott több mint 20 százalékot az üzemanyagár

A szerda késő esti bejelentés a vártnál is drasztikusabb, literenként 6 bahtos áremelést tartalmazott, amely csütörtökön azonnal hatályba is lépett.
A benzin ára reggelre 14-22 százalékkal ugrott meg.
A gázolaj pedig, amely a thai közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar gerincét adja, 18 százalékkal drágult. A döntés hatása azonnal megmutatkozott: az éjszaka folyamán hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, mivel a sofőrök igyekeztek még a régi áron teletölteni a tankot.
Az intézkedés fordulópontot jelent Thaiföld régóta működő üzemanyag-támogatási rendszerében, amelyet eredetileg az 1970-es évek olajválságai nyomán vezettek be. Az árstabilizációért felelős állami olajalap hiánya egyre nagyobbra duzzad. Ezt az iráni háború hatására megugró globális nyersolajárak idézték elő, ami végül a kormányt a szubvenciók visszavágására kényszerítette.
Anuthin Csanvirakun miniszterelnök kormánya a növekvő költségvetési nyomás miatt a héten már a gázolaj hatósági árplafonját is kénytelen volt megemelni. A magasabb üzemanyagárak várhatóan végiggyűrűznek a gazdaságon. Ennek következtében emelkednek a fuvarozási és termelési költségek, ami tovább fokozza az inflációs nyomást az élelmiszerek és más alapvető fogyasztási cikkek piacán.
Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült" rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett
Szerinte azonnal lépni kell.
A homokra épített kártyavár: elég egy rossz döntés, és lángba borul a Közel-Kelet
Törékeny az egyensúly.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba
Változtatni kellene a törvényen.
Újra kísért 2022 réme: globális élelmiszerdrágulást szabadít el az iráni háború
Az élelmiszerársokk még nagyobb hatású is lehet, mint az energia.
Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk
Új kötelező betárolást is előírtak.
Hosszú veszteség listát adott ki az Egyesült Államok, elképesztő haderőt vontak össze az iráni háború miatt
Több száz katona sebesült meg a perzsa állam válaszcsapásaitól.
Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat
Nem bizakodó az ukrán elnök.
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.