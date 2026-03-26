FONTOS A homokra épített kártyavár: elég egy rossz döntés, és lángba borul a Közel-Kelet
Gazdaság

Itt az ország, ahol egy nap alatt ugrott több mint 20 százalékot az üzemanyagár

Thaiföldön az elmúlt évtizedek legnagyobb üzemanyagár-emelése lépett életbe. A kormány ugyanis a globális olajárak emelkedése miatt kénytelen volt megnyirbálni az állami támogatásokat - tudósított a Bloomberg.
A szerda késő esti bejelentés a vártnál is drasztikusabb, literenként 6 bahtos áremelést tartalmazott, amely csütörtökön azonnal hatályba is lépett.

A benzin ára reggelre 14-22 százalékkal ugrott meg.

A gázolaj pedig, amely a thai közlekedés, a mezőgazdaság és az ipar gerincét adja, 18 százalékkal drágult. A döntés hatása azonnal megmutatkozott: az éjszaka folyamán hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, mivel a sofőrök igyekeztek még a régi áron teletölteni a tankot.

Az intézkedés fordulópontot jelent Thaiföld régóta működő üzemanyag-támogatási rendszerében, amelyet eredetileg az 1970-es évek olajválságai nyomán vezettek be. Az árstabilizációért felelős állami olajalap hiánya egyre nagyobbra duzzad. Ezt az iráni háború hatására megugró globális nyersolajárak idézték elő, ami végül a kormányt a szubvenciók visszavágására kényszerítette.

Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán gázcsap elzárásáért: milliárdok és egy álom válhat semmivé

Újra kísért 2022 réme: globális élelmiszerdrágulást szabadít el az iráni háború

Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk

Anuthin Csanvirakun miniszterelnök kormánya a növekvő költségvetési nyomás miatt a héten már a gázolaj hatósági árplafonját is kénytelen volt megemelni. A magasabb üzemanyagárak várhatóan végiggyűrűznek a gazdaságon. Ennek következtében emelkednek a fuvarozási és termelési költségek, ami tovább fokozza az inflációs nyomást az élelmiszerek és más alapvető fogyasztási cikkek piacán.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Mindent megmozgatnak a tárgyalások érdekében, de tovább üvöltenek a fegyverek, nem csitul az iráni háború - Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború eseményeivel
Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?
Drasztikus bejelentést tett Orbán Viktor: leállítják a gázszállításokat Ukrajna irányába
