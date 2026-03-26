Jöhet a fellélegzés a benzinkutakon?

Az elmúlt hetekben tapasztalt, rohamosan növekvő tendencia után pénteken csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára, írja a holtankoljak. Az enyhülés ellenére még most is jóval elmarad a piaci ártól a hazai védett benzin-és dízelár.

A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól.

2026.03.26-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak: 

  • 95-ös benzin: 691 Ft/liter
  • Gázolaj: 788 Ft/liter

A magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Járműipar 2026

