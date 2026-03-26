Kiderült az igazság a nagy leárazásokról: durva trükkökkel verik át a vásárlókat az online boltok

A hatóságok összesen 314 online kereskedőt vizsgáltak meg. A felmérés során kiderült, hogy a webáruházak 30 százaléka nem az uniós jogszabályoknak megfelelően tüntette fel a kedvezményeket.
Az árfeltüntetésről szóló uniós irányelv értelmében az akciós ár viszonyítási alapjának az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb árának kell lennie.
Ezt a kötelező szabályt azonban a feltárt esetekben nem tartották be.
A vizsgálat az árazáson túl más, a vásárlói döntéseket befolyásoló értékesítési technikákat is górcső alá vett. A kereskedők 36 százaléka próbált kiegészítő tételeket adni a vásárlók kosarához. Ezeknek a boltoknak a 40 százaléka mindezt a fogyasztó egyértelmű beleegyezése nélkül tette meg. A megvizsgált webáruházak 34 százaléka alkalmazott valamilyen ár-összehasonlítást, ám ezek 60 százalékánál nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mihez képest olcsóbb az adott termék.
A webshopok 18 százaléka élt nyomásgyakorló technikákkal
Ilyen volt például annak állítása, hogy a termék hamarosan elfogy, vagy egy visszaszámláló időzítő elhelyezése az oldalon. A hatóságok megállapították, hogy ezen esetek több mint fele megtévesztő volt, mivel a boltok jellemzően fiktív készlethiányra hivatkoztak. Emellett a vizsgált üzletek 10 százaléka alkalmazott úgynevezett csepegtetett árazást. Ez azt jelenti, hogy csak a vásárlási folyamat legvégén tárták fel a további költségeket, például a szállítási vagy az egyéb szolgáltatási díjakat.
A fogyasztó kifejezett beleegyezése nélkül kosárba helyezett tételek, a megtévesztő árfeltüntetés, a fiktív készlethiányra történő hivatkozás, valamint a rejtett díjak alkalmazása egyaránt jogellenes gyakorlatnak minősül az uniós fogyasztóvédelmi jog szerint. A vizsgálatot követően a nemzeti hatóságok eljárást indíthatnak az érintett vállalkozásokkal szemben.
