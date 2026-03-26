Kiderült, hogy miért függesztették fel a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programot
Hatalmas érdeklődés mellett zárult le az Otthoni Energiatároló Program (OETP) első pályázati szakasza: összesen 132 ezer támogatási igény érkezett be - közölte az Energiaügyi Minisztérium. A program ezzel nemcsak a lakossági energiatárolás iránti igényt igazolta vissza, hanem egyben új helyzetet is teremtett: miközben megkezdődik az értékelés, a második pályázati ütem sorsa eldőlni látszik.
2026 március 16-án jelent meg az a tájékoztatás, amely szerint az OETP második pályázati köre felfüggesztésre került. A lépés hátterében hivatalos indoklás nem szerepelt, ugyanakkor a keret gyors kimerülése volt a legvalószínűbb, ami most be is igazolódott. Ugyanis már a program indulását követően is extrém túljelentkezés volt tapasztalható: február elején Gulyás Gergely arról beszélt, hogy 75 ezer pályázat érkezett be, miközben a forrás nagyjából 40 ezer háztartás támogatására elegendő.

Az OETP egy 100 milliárd forintos állami program, amely elsősorban a napelemes háztartásokat – különösen a bruttó elszámolásba kerülőket – célozza. A támogatás célja lakossági energiatároló rendszerek telepítése, amelyek lehetővé teszik a megtermelt villamos energia későbbi felhasználását.

A mostani minisztériumi bejelentés szerint

az első szakasz lezárult, és megkezdődik a pályázatok feldolgozása.

Czepek Gábor miniszterhelyettes hangsúlyozta:

Ez a pályázat egy hatalmas lépés nemcsak a családok villany-önellátása, hanem az ország magabíró energiaellátása felé is. A pályázók az elkövetkező időszakban folyamatos értesítést kapnak az eredményekről.

A jelenlegi helyzet kettős:

  • A már benyújtott pályázatok: normál elbírálási folyamatban haladnak tovább.

  • A még be nem adott kérelmek: nem nyújthatók be a felfüggesztés ideje alatt.

A második kör újranyitásáról egyelőre nincs információ, de várhatóan a magas túljelentkezés miatt, ha még nagy számban is esnek ki a pályázók, akkor is meghaladja majd a 40 ezres keretszámot.

Ezért az a valószínű, hogy újabb pályázási lehetőség ebben a programban már nem lesz.

A kormányzati kommunikáció szerint az energiatárolás a következő évek egyik kulcsterülete lesz, hasonlóan a napenergia gyors felfutásához. A lakossági program mellett a vállalkozások számára is elérhető a Vállalkozói Energiatárolói Program, ami a technológia szélesebb körű elterjedését célozza.

