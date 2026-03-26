Kilőhet a világhírű sajt ára: a vámok és a háború is nehezíti a helyzetet

A Parmigiano Reggiano Konzorcium mintegy háromszáz, Emilia-Romagna és Lombardia régióban működő termelőt tömörít. A szervezet elnöke, Nicola Bertinelli egy milánói sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy 2025-ben az export a teljes termelés több mint felét tette ki. A kivitel így elérte a közel 75 ezer tonnát.
A világhírű olasz sajt forgalma tavaly 3,96 milliárd euró volt, a geopolitikai feszültségek és a globális kereskedelem ingadozásai ellenére is.
Az Egyesült Államok az olasz parmezán legnagyobb külföldi piaca, amely a teljes termelés mintegy 10 százalékát veszi fel. Bertinelli szerint ez az arány akár a 15-18 százalékot is elérhetné.
Washington azonban tavaly áprilisban megemelte az importvámokat
Ennek következtében a parmezánt terhelő teljes vámteher a korábbi 15 százalékról nagyjából 25 százalékra ugrott. Ez az intézkedés és a szabályozási bizonytalanság lelassította a szállításokat, mivel az importőrök kivárnak az újabb rendelésekkel.
A helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti válság. Dubaj kulcsfontosságú logisztikai csomópont az ázsiai szállítmányok számára. A konfliktus várhatóan megemeli a fuvardíjakat, valamint a csomagolási költségeket is, mivel az olajfinomításból származó műanyagok egyre drágulnak.
A Parmigiano Reggiano átlagára 2025-ben kilogrammonként mintegy 15 euró volt. Bertinelli szerint azonban a növekvő termelési és szállítási költségek miatt ezt az árszintet idén túlléphetik. Az amerikai piacon ugyanakkor az alapkereslet továbbra sem gyengül. A konzorcium elnöke kiemelte: februárban már mutatkoztak biztató jelek az import élénkülésére.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
