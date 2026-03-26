Kilőhet a világhírű sajt ára: a vámok és a háború is nehezíti a helyzetet

Az Egyesült Államokba irányuló olasz parmezánexport januárban 16 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Eközben a vámok miatti bizonytalanság és a közel-keleti konfliktus további áremelkedést vetít előre.

A Parmigiano Reggiano Konzorcium mintegy háromszáz, Emilia-Romagna és Lombardia régióban működő termelőt tömörít. A szervezet elnöke, Nicola Bertinelli egy milánói sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy 2025-ben az export a teljes termelés több mint felét tette ki. A kivitel így elérte a közel 75 ezer tonnát.

A világhírű olasz sajt forgalma tavaly 3,96 milliárd euró volt, a geopolitikai feszültségek és a globális kereskedelem ingadozásai ellenére is.

Az Egyesült Államok az olasz parmezán legnagyobb külföldi piaca, amely a teljes termelés mintegy 10 százalékát veszi fel. Bertinelli szerint ez az arány akár a 15-18 százalékot is elérhetné.

Washington azonban tavaly áprilisban megemelte az importvámokat

Ennek következtében a parmezánt terhelő teljes vámteher a korábbi 15 százalékról nagyjából 25 százalékra ugrott. Ez az intézkedés és a szabályozási bizonytalanság lelassította a szállításokat, mivel az importőrök kivárnak az újabb rendelésekkel.

A helyzetet tovább nehezíti a közel-keleti válság. Dubaj kulcsfontosságú logisztikai csomópont az ázsiai szállítmányok számára. A konfliktus várhatóan megemeli a fuvardíjakat, valamint a csomagolási költségeket is, mivel az olajfinomításból származó műanyagok egyre drágulnak.

A Parmigiano Reggiano átlagára 2025-ben kilogrammonként mintegy 15 euró volt. Bertinelli szerint azonban a növekvő termelési és szállítási költségek miatt ezt az árszintet idén túlléphetik. Az amerikai piacon ugyanakkor az alapkereslet továbbra sem gyengül. A konzorcium elnöke kiemelte: februárban már mutatkoztak biztató jelek az import élénkülésére.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

