Kimondták, amitől sokan tartottak: jelentős drágulás jön az Egyesült Államokban az iráni háború miatt

A párizsi székhelyű szervezet jelentősen megemelte idei globális inflációs előrejelzéseit. A G20-országok átlagos inflációja idén 4 százalékra ugorhat a decemberben várt 2,8 százalékhoz képest.
Az Egyesült Államokban ennél is magasabb, 4,2 százalékos pénzromlással számolnak 2026-ra, szemben a tavalyi 2,6 százalékkal.
A decemberi előrejelzéshez képest ez 1,2 százalékpontos emelést jelent. Ebben az iráni háború mellett a továbbra is feszes munkaerőpiac, a lassuló migráció, valamint a vámok árfelhajtó hatása is szerepet játszik.
A növekedési kilátások rövid távon kevésbé romlottak, ez azonban csak annak köszönhető, hogy a konfliktus okozta visszaesést ellensúlyozta a vártnál kedvezőbb év eleji gazdasági lendület. A háború nélkül az OECD 0,3 százalékponttal felfelé módosíthatta volna a 2026-os globális növekedési előrejelzését, ehelyett a mutatót változatlanul 2,9 százalékon hagyta, a 2027-es várakozását pedig 0,1 százalékponttal 3 százalékra csökkentette. A szervezet "jelentős lefelé mutató kockázatokra" figyelmeztetett arra az esetre, ha a közel-keleti export további zavarokat szenvedne. Ez ugyanis tovább fűtené az inflációt, és a pénzügyi piacokon is átárazódást válthatna ki.
A megváltozott gazdasági környezet a jegybankokat is pályamódosításra kényszeríti.
A Fed a múlt héten jelezte, hogy a kamatcsökkentés ideje még messze van. Az OECD mindeközben arra számít, hogy az amerikai és a brit irányadó ráták egész évben változatlanok maradnak. Az Európai Központi Bank ezzel szemben már áprilisban kamatemelést fontolgathat az inflációs várakozások kordában tartása érdekében. A norvég jegybanknál pedig akár már az e heti szigorítás lehetősége is felmerült.
Mathias Cormann, az OECD főtitkára a Bloomberg Televíziónak adott interjújában elmondta, hogy a szervezet jelenleg átmenetinek tekinti az energiaárak hatását. Ennek köszönhetően a jegybankok ezt is figyelembe vehetik a döntéseik során. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a monetáris politikának továbbra is adatvezéreltnek és óvatosnak kell maradnia az inflációs várakozások sikeres lehorgonyzása érdekében.
A szervezet a kormányoknak is üzent.
A korábbi válságok során felhalmozott magas adósságállományokra tekintettel tartózkodniuk kell a széles körű támogatásoktól és transzferektől.
Az energiaár-emelkedés hatásainak tompítására szánt intézkedéseknek célzottaknak kell lenniük. Kifejezetten a leginkább rászoruló háztartásokra és az életképes vállalatokra kell irányulniuk, továbbá egyértelmű kivezetési mechanizmussal kell rendelkezniük.
