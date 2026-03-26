Kiszivárgott: gazdasági pofont és történelmi politikai fordulatot hozhat az energiaválság Európa legerősebb országában

A legrosszabb forgatókönyv mellett egy enyhébb változattal is számolnak a német kormányzati illetékesek. Ha az olaj- és gázárak a következő hetekben a jelenlegi szinten stabilizálódnak, a gazdasági növekedés 0,6–0,7 százalék körül alakulhat. Ebben az esetben a 2027-es makrogazdasági előrejelzést is 0,1 százalékponttal, 1,2 százalékra mérsékelnék. A legsúlyosabb, tartós energiaellátási zavart feltételező esetben akár az idei növekedés fele is odalehet.

Ezek a belső becslések egyelőre nem nyilvánosak, így nem feltétlenül tükröződnek majd a vezető gazdaságkutató intézetek április 1-jén esedékes hivatalos előrejelzéseiben sem.

A válság Európa legnagyobb gazdaságát különösen érzékenyen érinti.

Friedrich Merz kancellár kormánykoalíciója eredetileg arra számított, hogy két év recesszió és egy stagnáló év után végre beindulhat a fellendülés. Ennek első jelei – főként az állami beruházásoknak köszönhetően – már mutatkoztak is.

A német jegybank, a Bundesbank azonban csütörtökön rontotta a várakozásait. A korábban remélt mérsékelt növekedés helyett immár stagnálást valószínűsítenek az első negyedévre.

A vártnál gyengébb növekedés az államháztartást is komoly próba elé állítja, hiszen a lassulás alacsonyabb adóbevételekkel jár.

A kormány ugyan már útjára indított egy mintegy 500 milliárd eurós infrastrukturális beruházási csomagot, és a védelmi kiadásokat kivette az adósságfék hatálya alól. Ennek ellenére a központi költségvetésben jövőre 20 milliárd, 2028-ban pedig 60 milliárd eurós kiadáscsökkentést kell végrehajtaniuk.

Mivel a kiadáscsökkentés önmagában várhatóan nem lesz elegendő, a döntéshozók elkezdték mérlegelni az általános forgalmi adó (áfa) 19-ről legalább 21 százalékra történő emelését.

Ez újabb tabudöntést jelentene a konzervatív szavazók számára, hiszen az adósságfék lazítása már így is heves vitákat váltott ki. Merz a választási kampányban megígérte, hogy nem lesznek adóemelések, és a koalíciós szerződés sem tartalmaz ilyen intézkedést.

A koalíció emellett további támogatási csomagokat mérlegel a magas üzemanyagárak hatásainak enyhítésére.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter a költségvetés kímélése érdekében az energiacégekre kivetett extraprofitadó bevezetését javasolta. Ezt a lépést azonban Katherina Reiche CDU-s gazdasági miniszter határozottan ellenezi. Mindeközben a radikális jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) sikeresen épít a gazdasági visszaesés miatti társadalmi elégedetlenségre. A párt a közvélemény-kutatásokban már fej fej mellett áll Merz konzervatívjaival. Az idei kelet-németországi tartományi választásokon így akár az is előfordulhat, hogy az AfD történelme során először kerül hatalomra egy tartományban.

